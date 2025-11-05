Una nueva edición del Rosario por la paz en Tierra Santa busca unir al mundo en oración el jueves 6 de noviembre, en medio de la crisis que vive Medio Oriente, especialmente por la guerra en Gaza.

El Rosario por la paz en Tierra Santa es promovido por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el Pontifical Institute Notre Dame Of Jerusalem Center, el Regnum Christi y Magdala.

La jornada de oración comenzará a las 11:00 a.m. en horario del centro de México, 7:00 p.m. en Tierra Santa, y participarán Mons. Ramón Castro Castro, presidente de la CEM y Obispo de Cuernavaca; el P. David Steffy, LC desde Jerusalén; Kathleen Nichols, Consagrada del Regnum Christi, desde el Río Jordán, en Palestina; y las Hermanas de Belén de la Asunción de la Virgen y San Bruno, desde el Santuario de Deir Rafat (Nuestra Señora de Palestina).

También se sumarán a este Rosario mundial el P. Víctor Moreyra desde Jordania; el P. Pablo De Santo, IVE, desde Egipto; la Hermana María Madre de las Américas Flores y las Servidoras del Señor y la Virgen de Matará desde Alepo (Siria); y el P. Enrique Montes, IVE, desde Irak.

La oración se realizará principalmente en español, pero también se harán oraciones en inglés y hebreo.

El Rosario, “un ancla de paz en medio de la oscuridad”

En un video mensaje, Mons. Ramón Castro Castro recordó que “el Rosario es mucho más que repetir oraciones, es entrar en el corazón del Evangelio de la mano de María”, y señaló que “cada misterio nos lleva a contemplar un momento de la vida de Jesús, desde su encarnación hasta su Resurrección, y nos ayuda a mirar nuestra propia vida con los ojos de la fe”.

“El Rosario es una oración sencilla pero poderosa”, continuó Mons. Castro Castro. “Une a las familias, fortalece la fe, consuela en las pruebas y sostiene en la lucha espiritual”.

Al rezar esta plegaria, dijo, “María, Madre de Dios y Madre Nuestra, toma en sus manos cada Ave María y las presenta a su hijo como flores de amor y de súplica. En tiempos de confusión, el Rosario es un ancla de paz en medio de la oscuridad, una luz segura y en la vida cotidiana es una escuela de paciencia, humildad y confianza”.

Tierra Santa “es el corazón espiritual del mundo”

En declaraciones a ACI Prensa, Ana Paula Morales, coordinadora del Rosario por la paz, destacó que “Tierra Santa no es sólo un lugar geográfico, es el corazón espiritual del mundo donde la historia de la salvación comenzó. Cuando el mundo se une en oración, no sólo acompañamos el sufrimiento de los pueblos que ahí viven, sino que llevamos esperanza y consuelo al mismo lugar donde Cristo murió y resucitó”.

Periodista con un máster en Teología por la Universidad Católica Lumen Gentium en México, Morales subrayó que “la preocupación por sí sola no transforma la realidad, la oración sí”.

“En medio de la violencia y el miedo, la oración es un acto de fe que recuerda la paz verdadera”, la cual “nace del amor y la conversión del corazón”.

A lo largo de las ediciones del Rosario por la paz, dijo, “hemos descubierto todos que desde un convento en Egipto o hasta una parroquia en México o la Basílica [de Guadalupe, en Ciudad de México],formamos parte de ese cuerpo que sufre y que espera”.

“Esta unión en la oración es testimonio de que la Iglesia sigue viva y unida, y orante, incluso en medio de las persecuciones y la guerra. Finalmente esto también es la comunión de los santos”, señaló.

Para sumarte en oración a la transmisión del Rosario por la paz en Tierra Santa puedes ingresar a https://www.youtube.com/live/HMt5y8PzEak