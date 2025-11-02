En vistas al próximo estreno en Colombia de la película Inmaculada, los responsables de su distribución en América Latina invitaron a los sacerdotes a promoverla entre los fieles porque es una cinta que “refuerza la catequesis mariana con argumentos claros y fieles al Magisterio”.
Inmaculada podrá verse desde el 6 de noviembre en las salas de Cinemark de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Pereira y Villavicencio.
La cinta ha sido dirigida por Michal Kondrat, director especializado en cine católico y fundador de la productora Kondrat Media. Además, ha dirigido las cintas Faustina: El Amor y la Misericordia, Purgatorio, Dos Coronas y El Profeta.
Inmaculada dura 80 minutos y cuenta con la participación de especialistas, entre ellos los Padres Marianos, que “analizan textos griegos de la Sagrada Escritura, revelaciones y el dogma de la Inmaculada Concepción”, se afirma en el sitio web de la película.
En ese sentido, en un documento compartido con ACI Prensa, Películas Católicas Latam invita a los sacerdotes colombianos a “promoverla como ocasión de formación y renovación mariana previa al Adviento, motivando a los fieles a contemplar a María desde la Palabra, la Tradición y la espiritualidad de la Iglesia”.
Aseguran que se trata de una película que despertará entre las personas la “devoción ordenada, centrada en Cristo por medio de María”. Además, es apta para adultos y jóvenes, con un lenguaje actual sin perder profundidad y “facilita conversaciones posteriores en grupos, parroquias y movimientos”.
“Es un documental y película catequética centrada en los misterios y el rol de la Virgen María en la historia de la salvación. No es de ficción, sino una producción espiritual con alto contenido doctrinal y visual”, señalaron.
La película contiene escenas recreadas de la vida de la Virgen, testimonios y explicaciones de sacerdotes, teólogos y especialistas marianos, y una narración “que presenta a María como la Mujer del Génesis, del Evangelio y del Apocalipsis — la Inmaculada que pisa la cabeza de la serpiente”.
Entre los puntos doctrinales y bíblicos que desarrolla, está la explicación del dogma de la Inmaculada Concepción “a la luz de la Escritura y de la Tradición”, el papel de María como la “nueva Eva y Arca de la Nueva Alianza” y “el sentido espiritual del Fiat y de la co-participación de María en la Redención”.
También se desarrollan las apariciones marianas y la continuidad con la doctrina de la Iglesia y “el rol actual de María en la batalla espiritual contemporánea”.
“El tono es formativo, apologético y contemplativo, pensado para aumentar devoción mariana con fundamento doctrinal sólido”, aseguran.