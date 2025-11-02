En vistas al próximo estreno en Colombia de la película Inmaculada, los responsables de su distribución en América Latina invitaron a los sacerdotes a promoverla entre los fieles porque es una cinta que “refuerza la catequesis mariana con argumentos claros y fieles al Magisterio”.

Inmaculada podrá verse desde el 6 de noviembre en las salas de Cinemark de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Pereira y Villavicencio.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La cinta ha sido dirigida por Michal Kondrat, director especializado en cine católico y fundador de la productora Kondrat Media. Además, ha dirigido las cintas Faustina: El Amor y la Misericordia, Purgatorio, Dos Coronas y El Profeta.

Inmaculada dura 80 minutos y cuenta con la participación de especialistas, entre ellos los Padres Marianos, que “analizan textos griegos de la Sagrada Escritura, revelaciones y el dogma de la Inmaculada Concepción”, se afirma en el sitio web de la película.

La película "Inmaculada" será estrenada el 6 de noviembre en las salas de Cinemark Colombia. Crédito: Películas Católicas Latam.

En ese sentido, en un documento compartido con ACI Prensa, Películas Católicas Latam invita a los sacerdotes colombianos a “promoverla como ocasión de formación y renovación mariana previa al Adviento, motivando a los fieles a contemplar a María desde la Palabra, la Tradición y la espiritualidad de la Iglesia”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Aseguran que se trata de una película que despertará entre las personas la “devoción ordenada, centrada en Cristo por medio de María”. Además, es apta para adultos y jóvenes, con un lenguaje actual sin perder profundidad y “facilita conversaciones posteriores en grupos, parroquias y movimientos”.

“Es un documental y película catequética centrada en los misterios y el rol de la Virgen María en la historia de la salvación. No es de ficción, sino una producción espiritual con alto contenido doctrinal y visual”, señalaron.

La película contiene escenas recreadas de la vida de la Virgen, testimonios y explicaciones de sacerdotes, teólogos y especialistas marianos, y una narración “que presenta a María como la Mujer del Génesis, del Evangelio y del Apocalipsis — la Inmaculada que pisa la cabeza de la serpiente”.

Entre los puntos doctrinales y bíblicos que desarrolla, está la explicación del dogma de la Inmaculada Concepción “a la luz de la Escritura y de la Tradición”, el papel de María como la “nueva Eva y Arca de la Nueva Alianza” y “el sentido espiritual del Fiat y de la co-participación de María en la Redención”.

También se desarrollan las apariciones marianas y la continuidad con la doctrina de la Iglesia y “el rol actual de María en la batalla espiritual contemporánea”.

“El tono es formativo, apologético y contemplativo, pensado para aumentar devoción mariana con fundamento doctrinal sólido”, aseguran.