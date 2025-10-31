El arzobispo Timothy P. Broglio pidió esta semana “oración y acción” mientras el huracán Melissa devastaba la región del Caribe.

Broglio, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), instó a los católicos, en una declaración del 29 de octubre, a orar y apoyar a las personas y comunidades afectadas por la tormenta de categoría 5.

“El huracán Melissa, uno de los huracanes atlánticos más fuertes de la historia, ha tocado tierra en Jamaica, ha tenido un impacto en Haití y ha provocado la evacuación de cientos de miles de personas en Cuba”, escribió Broglio.

Con vientos sostenidos de casi 300 kilómetros por hora, el huracán Melissa ha arrasado la región, causando destrucción y cobrándose hasta 50 vidas desde que tocó tierra el 28 de octubre.

“La Iglesia acompaña, con la oración y la acción, a todas las personas que sufren”, escribió Broglio. “Insto a los católicos y a todas las personas de buena voluntad a que se unan a mí en oración por la seguridad y la protección de todos, especialmente de los socorristas, en estas zonas devastadas”.

A medida que se extienden los efectos del huracán, “las familias se enfrentan a un grave riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra, desplazamientos y daños en la infraestructura, con escasos recursos para responder”, escribió Broglio.

“Nuestros hermanos y hermanas en pequeñas naciones insulares como Jamaica, Cuba y Haití son los más vulnerables al impacto de tormentas tan fuertes, a menudo intensificadas por el calentamiento global”.

Jamaica ha sido la más afectada. Si bien el huracán no tocó tierra directamente en Haití, la tormenta produjo fuertes lluvias que ocasionaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en muchas zonas, además de bloquear importantes rutas nacionales.

“Unámonos en solidaridad apoyando los esfuerzos de organizaciones que ya están en el terreno, como Cáritas Haití, Cáritas Cuba y Cáritas Antillas, así como Catholic Relief Services (CRS), que están proporcionando servicios esenciales directos y acompañamiento a quienes lo necesitan”, escribió Broglio.

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) hizo un llamado a los católicos y a las personas de buena voluntad para que apoyen “los esfuerzos de socorro urgentes y continuos, y el trabajo de recuperación a largo plazo de CRS”.

La agencia está brindando “apoyo vital, incluyendo refugio de emergencia, agua potable y suministros esenciales, a las familias más vulnerables”, informó CRS.

