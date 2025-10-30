La Comisión de Teólogos del Dicasterio para las Causas de los Santos reconoció por unanimidad las virtudes heroicas del sacerdote chileno Esteban Gumucio.

La noticia se conoció el jueves 23 de octubre e implica un avance en la causa de canonización del Siervo de Dios P. Esteban Gumucio Vives, de la congregación de los Sagrados Corazones.

“Acabamos de saber el veredicto del Congreso de Teólogos en Roma: el parecer respecto a la heroicidad de las virtudes del P. Esteban Gumucio fue positivo por unanimidad”, detalló con emoción el P. Alex Vigueras, vicepostulador de la causa.

El sacerdote señaló que este dictamen marca una etapa de gran importancia en el camino hacia la canonización y para que el P. Esteban sea declarado venerable.

“El paso dado por los teólogos es muy significativo porque ellos, como expertos, examinan cuidadosamente todos los escritos y documentos del P. Esteban, verificando que no exista ningún error teológico o contradicción con la doctrina de la Iglesia”, precisó, considerando que su juicio unánime “refleja la solidez del testimonio de fe del P. Esteban”.

El próximo paso es el análisis de la positio —documento que resume la investigación sobre la vida y virtudes heroicas— por parte de los cardenales y obispos del Dicasterio para las Causas de los Santos.

Si el veredicto es positivo, envían al Papa la recomendación para autorizar, por medio de un decreto, que se lo declare venerable.

Desde la congregación aseguraron que “este paso nos llena de esperanza: la vida del Padre Esteban sigue iluminando a quienes buscan servir con alegría, sencillez y amor”, al tiempo que dieron gracias por su testimonio y rezaron para que “su ejemplo siga inspirando a tantas personas en Chile y América Latina”.

¿Quién fue el P. Esteban Gumucio?

Joaquín Benedicto Gumucio Vives nació en Santiago de Chile el 3 de septiembre de 1914, fue el quinto hijo nacido del matrimonio de Rafael Luis Gumucio Vergara y de Amalia Vives Vives.

Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio de los Sagrados Corazones de Santiago, donde recibió su Primera Comunión a los 7 años de edad.

Descubrió su vocación religiosa en un retiro de fin de año del colegio secundario y al año siguiente inició el noviciado canónico en la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María.

Profesó sus votos religiosos el 12 de marzo de 1933. Enseguida inició sus estudios de filosofía y teología. El 22 de marzo de 1936 realizó su profesión perpetua y el 9 de octubre recibió el diaconado de manos de Mons. Rafael Lira Infante, quien lo ordenó sacerdote el 17 de diciembre de 1938.

Ofreció su servicio pastoral en el Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso, en el Colegio de los Sagrados Corazones de Santiago, y seis años más tarde fue designado superior de la comunidad de Santiago. Ese mismo año fue nombrado superior provincial para Chile y Perú.

Después de un nuevo período en el Colegio de Santiago, hacia fines de 1955 recibió el encargo de maestro de novicios en Los Perales, al tiempo que asumió como superior de toda la casa.

A fines de 1963, el P. Esteban se instaló en la población João Goulart de la comuna de La Granja, en el sur de Santiago, donde al poco tiempo se erigió la parroquia San Pedro y San Pablo, de la que fue el primer párroco.

Entre 1985 y 1990 fue destinado a la parroquia San José, en la ciudad de La Unión, en el sur de Chile, donde ejerció como vicario y párroco.

En 1990, con 75 años de edad, su salud empezó a deteriorarse y regresó a Santiago por indicación médica, donde se puso al servicio de la parroquia San Pedro y San Pablo y de la parroquia Damián de Molokai.

En mayo de 2000 le fue detectado un tumor pancreático que provocó su muerte un año después, el 6 de mayo de 2001, a sus 86 años.

La fama de santidad del Siervo de Dios Esteban Gumucio había comenzado mucho antes de su muerte. Mucha gente solía considerarlo como un “hombre santo”. Esto llevó al entonces Arzobispo de Santiago, Cardenal Francisco Javier Errázuriz, a proponer que el cuerpo del P. Esteban fuera trasladado desde el Cementerio Católico a la parroquia San Pedro y San Pablo.

El proceso de beatificación del P. Esteban comenzó el 20 de mayo de 2010 en Santiago.