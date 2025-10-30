El Santo Cáliz de Valencia (España), que sólo se saca de su urna blindada dos días al año, ha sido escaneado con “exactitud milimétrica” para ofrecerlo en versión digitalizada a los peregrinos y turistas en todos sus detalles.

Así lo ha anunciado la Archidiócesis de Valencia este jueves 30 de octubre, día en que se inaugura el III Año Jubilar del Santo Cáliz, que se celebra cada cinco años desde 2015 después de que lo aprobara el Papa Francisco.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Esta iniciativa del Cabildo de la Catedral de Valencia pretende “incrementar la visibilidad y accesibilidad digital de esta singular reliquia”, ya que no es posible contemplarla de manera habitual al estar custodiada detrás del altar de la Capilla del Santo Cáliz, protegido por un cristal blindado.

Una vez completados la digitalización y el escaneado en tres dimensiones del Santo Cáliz, realizados por la empresa IT3D Technology en colaboración con Global Geomática, los especialistas han realizado una sesión fotográfica desde distintas perspectivas de la copa que, según la tradición, fue usada por Jesucristo en la Última Cena, cuando se instituyó el sacramento de la Eucaristía.

Mediante técnicas de fotogrametría avanzada “se superpone la textura y el color”, de tal forma que se dota al objeto tridimensional de los colores y texturas reales buscando reproducir la mayor exactitud posible.

Para el escaneo del Santo Cáliz de Valencia se ha usado tecnología de última generación. Crédito: Archidiócesis de Valencia.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El Cabildo de la Catedral de Valencia informa de que, al concluir los trabajos, se podrá acceder de forma gratuita mediate un sitio web o los dispositivos celulares al modelo, en el que se podrán observar con detenimiento todos los detalles.

“El modelo reproducirá con exactitud milimétrica las formas y detalles del Cáliz, permitiendo contemplar de cerca su extraordinaria belleza desde cualquier punto de vista, pudiéndose ampliar la imagen para observar de cerca los detalles”, lo que colaborará ·en la preservación, estudio y difusión de esta singular reliquia”.

Para llevar a cabo los trabajos se han utilizado equipos de última generación como un escáner de metrología de alta resolución, con tecnología de láser azul, que permite obtener modelos digitales con una resolución de hasta 0.02 mm (20 micras).

Se ha escaneado con detalle hasta las partes translúcidas de la copa del Santo Cáliz. Crédito: Arzobispado de Valencia.

La singularidad del objeto ha presentado varios retos para el correcto escaneo de la imagen. Su orfebrería tiene brillos con los que el haz de luz láser puede rebotar y producir distorsiones. Además, tanto la copa superior como la naveta del pie, de ágata bandeada, tienen algunas capas “bastante traslúcidas que son parcialmente atravesadas por la luz”.

Las imágenes se han tomado con una iluminación especial diseñada a propósito para este proyecto, que permite iluminar la base de ágata desde abajo, al igual que la copa superior con luz transmitida. “De este modo se consigue apreciar el contraste de las bandas del ágata, un rasgo muy singular de la reliquia que pasa bastante desapercibido cuando se observa a simple vista en la capilla”, explican desde el Arzobispado.