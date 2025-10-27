El III Año Jubilar del Santo Cáliz de Valencia comienza su andadura el próximo jueves 30 de octubre, con una mirada especial hacia los afectados de la DANA en su primer aniversario, bajo el lema “El Cáliz de la esperanza”.

Desde que el Papa Francisco concedió en 2014 la celebración a perpetuidad de este jubileo cada cinco años, se ha hecho tradición que varias instituciones y parroquias reciban réplicas del Santo Cáliz utilizado por Cristo en la Última Cena.

Este año serán las parroquias de Nuestra Señora de Montserrat de Picaña, San Jorge de Paiporta y Nuestra Señora de Gracia en el barrio de la Torre, las que reciban las réplicas del Santo Cáliz. Estas comunidades sufrieron de una forma devastadora los efectos de los fenómenos naturales en la noche del 29 al 30 de octubre de 2024, que se cobraron más de 200 vidas humanas por el desbordamiento de los cauces fluviales del sur de la capital del Turia.

Sacerdotes, religiosas y voluntarios laicos ayudan a quitar barro de las zonas afectadas por la DANA en Valencia. Crédito: Archidiócesis de Valencia.

Como explicó recientemente el Arzobispo de Valencia, Mons. Enrique Benavent, “son parroquias afectadas, pero destacan también por su solidaridad”, por lo que la entrega de la réplica del Santo Cáliz quiere ser un reconocimiento.

Para el Prelado, el III Año jubilar del Santo Cáliz “supone una ocasión especial para seguir dando a conocer esta reliquia”, con sus implicaciones culturales, académicas y turísticas, “pero también, y eso es lo que nos importa a la Iglesia, de reflexión y enriquecimiento personal y espiritual sobre su significado más profundo, más esencial desde los valores cristianos. El Santo Cáliz es un signo de comunión que invita a la unidad y el diálogo”.

En una carta pastoral hecha pública el pasado viernes 24, Mons. Benavent expuso que el lema jubilar, “El Cáliz de la Esperanza”, pretende “vincular la esperanza con la Eucaristía, recordándonos que sólo quién se alimenta de este pan del peregrino puede experimentar el más íntimo encuentro con Jesús, verdadera fuente de esperanza”.

“El año del Santo Cáliz nos brinda una oportunidad para repensar y fortalecer la vida eucarística de nuestras comunidades cristianas”, prosiguió el prelado, quien alertó ante “una disolución evidente de la centralidad de la Eucaristía dominical en la vida de los cristianos, incluso de quienes están integrados en las estructuras pastorales de nuestras parroquias”.

“La veneración del Santo Cáliz como una reliquia vinculada a la Eucaristía es una llamada evidente a unir nuestra vida con el Sacramento eucarístico, de forma que participando del amor de Cristo por la humanidad, se despierte en nosotros el deseo de entregarnos cómo Él a los hermanos, especialmente a los más necesitados”, añadió.

Cómo llegó el Santo Cáliz de la Última Cena a Valencia

Según la tradición, el Santo Cáliz utilizado por Jesucristo en la cena del Jueves Santo, llegó a Roma gracias a San Marcos evangelista y San Pedro. Allí lo utilizaron los papas durante los primeros siglos hasta la persecución del emperador Valeriano a mediados del siglo III.

El Papa Sixto II mandó entonces que la reliquia sea protegida. Así es como el diácono San Lorenzo lo lleva a España, a su tierra natal, Huesca. Durante la invasión musulmana, el Santo Cáliz es escondido y llevado de un lado a otro.

Consta que en el siglo XI estaba ubicado en el Monasterio de San Juan de la Peña. El rey Martín, el Humano, lo reclamó para que formara parte del relicario de la Corona de Aragón en 1399.

Ya en el siglo XV, el rey Alfonso el Magnánimo lo traslada desde Barcelona hasta Valencia y desde 1437 integra el relicario de la catedral, hasta que en 1916 fue trasladado a una gran urna situada tras el altar mayor.

Ruta del Santo Cáliz de Valencia

Entre las diversas actividades en torno a esta celebración, se ha establecido una “Ruta Urbana del Santo Cáliz”, que recorre los distintos escenarios vinculados a la reliquia, entre otros, el Real Monasterio de la Trinidad, el Convento de Santo Domingo, el Real Colegio del Patriarca, la Lonja de la Seda, el Palacio de los Borja, la Basílica de la Virgen y la Catedral de Valencia.

Cerca de la catedral en el edificio del Almudín, se instalará además una muestra explicativa sobre el Santo Cáliz que incluye un cubo inmersivo con tecnología láser.