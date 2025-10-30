El presidente de EWTN España, José Carlos González-Hurtado agradeció el Premio Artes en la Imagen del portal informativo Religión en Libertad (ReL) fundado por Álex Rosal, invitando a la confianza en Dios: “Si no creen en la Providencia, crean”.

González-Hurtado, quien también anunció que el próximo 8 de diciembre el canal estrenará una parrilla producida 100% en España que se emitirá las 24 horas del día, todos los días de la semana, después de unos años de transición en los que también se emitía contenido elaborado por EWTN en Hispanoamérica.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“La providencia nos propone la voluntad de Dios y luego depende de nosotros decir que sí”, expresó el veterano empresario, que, de manera desinteresada, se lanzó a la tarea de sumar a los hogares españoles a los más de 450 millones en más de 160 países que reciben la señal de la televisión fundada por la Madre Angélica.

González Hurtado recordó que más de dos millones de personas acuden al canal de YouTube todos los meses y que su newsletter llega a 60.000 seguidores todas las semanas.

Como muestra del impacto que una televisión como EWTN puede realizar en la sociedad González-Hurtado expuso las comunicaciones agradecidas de los espectadores. Entre ellas citó a personas en riesgo de suicidio o de divorcio que recondujeron sus vidas. “Estaré agradecida mientras viva, se ha movido la balanza en favor de Dios en un momento de crisis personal”, expresaba una seguidora del canal.

Premio especial a Kiko Argüello

Las más leídas 1 2 3 4 5

Uno de los momentos más esperados de la gala de entrega de los galardones era el reconocimiento al iniciador del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello, con el Premio Especial del Año.

Argüello acudió al lugar del evento acompañado por los otros dos miembros del Equipo Internacional de esta realidad eclesial, el sacerdote Mario Pezzi y la laica española Ascensión Romero. Junto a ellos, acudió el Obispo Emérito del Callao (Perú), Mons. José Luis del Palacio.

En el momento de la entrega del galardón, y pese a que estaba previsto que dirigiera unas palabras, finalmente declinó la oportunidad. Al concluir la gala, no obstante, Argüello se mostró cercano con los presentes, en especial con un grupo de jóvenes con las que accedió a hacerse una foto.

El iniciador del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello, junto a unas jóvenes. Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa.

Conversión, ciencia y fe, caridad y evangelización

“Cualquier persona que lo desee puede tener un encuentro con el amor de Jesús no hay que hacer nada extraordinario. Esto vale para ateos y creyentes. Sólo con pedirlo desde el fondo del corazón, pedirle su ayuda, llamarle, Él buscará el momento, el lugar y la manera para encontrarse con cada uno de nosotros”.

Con esta invitación a la búsqueda de la conversión en Cristo, recogió Marta Sanz Lovaine el Premio Audacia ante el Mundo de ReL, que reconoce su labor evangelizadora elaborando productos informativos que, con datos y testimonios, combaten la ideología de género.

Por su parte, Miguel Gabián, unió fe y razón en su alocución tras recoger el galardón. El fundador de Fertilitas, empresa española que ha llevado hasta España la Naprotecnología, una técnica de ayuda a los problemas de infertilidad respetuosa con la fe y la ciencia, señalo: “No es preciso saltar por encima de la Creación, porque estamos bien hechos”.

Gabián expresó además su satisfacción por la expansión de la Naprotecnologia en España, un país que calificó como “el Dorado” de la fecundación in vitro.

La chilena Malu Poblete fue la encargada de recoger el premio Caridad en Acción otorgado al Proyecto Misericordia, iniciado por un matrimonio franco brasileño en Chile y cuyo anhelo es llevar la compasión y la evangelización a los lugares más pobres de la tierra.

“Somos un proyecto cristocéntrico. Queremos que todo lo que hagamos vaya traspasado por el Señor, para ir a cada esquina, a cada casa, a esos barrios más difíciles y duros, a tocar ese corazón y volverlo a traer a la Iglesia, a la ternura y la misericordia de Dios”, expresó la joven misionera que está trabajando en la puesta en marcha de una nueva misión en el poblado de la Cañada Real.

Por su parte, el director del Instituto de Enseñanza Secundaria San Mateo de Madrid, Horacio Silvestre, caracterizado por ofrecer una enseñanza humanística de excelencia, señaló al agradecer el premio concedido por ReL que su centro educativo es un “templo de la libertad” en el que “los profesores quieren enseñar y los alumnos quieren aprender”.

La gala se clausuró con la actuación del Coro Gospel Libertad, cuya creadora Mayte Zuazola, conocida como Matina, expresó su agradecimiento porque el galardón permite a los miembros de su compañía “sentir que somos parte de un proyecto de extensión del Reino, cada uno con sus carismas”.

“La alabanza y la adoración son claves, porque hacen que nuestra mirada esté centrada en Dios, son pura gratitud” que se expresa a través de la música, compartió Matina antes de arrancar con su coro el canto del Santo litúrgico en versión gospel que encandiló a los presentes.