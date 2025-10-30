“Encantados por la Maravilla” es el título de la nueva exposición del Observatorio Vaticano con imágenes cósmicas procedentes de los telescopios espaciales Hubble y James Webb.

La muestra, organizada en el marco del Jubileo por la Specola Vaticana en colaboración con la Universidad Johns Hopkins y el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial, se llevará a cabo en el “Centro de Visitantes” de Castel Gandolfo, donde se encuentra el observatorio.

Las increíbles imágenes, presentadas en gran formato, estarán acompañadas por relatos de destacados investigadores en el campo de las ciencias espaciales, revelando cómo las observaciones de estos telescopios han hecho avanzar la investigación científica y ampliado la comprensión humana del universo.

La apertura al público está prevista para el 3 de noviembre y las reservas pueden hacerse a través del sitio oficial de los Museos Vaticanos.

Según indicaron los organizadores, la exposición transportará a los visitantes a las “profundidades más remotas del espacio” y ofrecerán “un encuentro cercano con el universo”.

El Papa León XIV, durante un encuentro con los participantes en la Escuela de Verano 2025 del Observatorio Vaticano, afirmó que “estas imágenes nos llenan de asombro y, en verdad, de una misteriosa alegría, mientras contemplamos su sublime belleza”.

Ambos telescopios —recuerda el Observatorio Vaticano— han ofrecido nuevas perspectivas sobre una amplia variedad de fenómenos celestes, arrojado luz sobre nuestros orígenes cósmicos y han revelado nuevas imágenes del universo primitivo.

En total han realizado casi dos millones de observaciones de más de 100 millones de objetos astronómicos, alimentando miles de publicaciones científicas, estimulando la imaginación humana y abriendo nuevos horizontes más allá de los límites actuales de nuestro conocimiento.

El hermano Guy Consolmagno, experto en meteoritos y Director Emérito del Observatorio Vaticano, aseguró que estas “espectaculares imágenes te hacen sentir inmerso en las propias nebulosas y galaxias”.

“Mostrar su belleza, y los maravillosos descubrimientos científicos asociados a ellas, es una forma de dar gloria a su Creador”, agregó.

Afirmó, además, que “transforman partículas de polvo y gas en catedrales de maravilla y conocimiento, revelando la historia del cosmos que se despliega y nuestro lugar en él. Son testimonio del ingenio y la curiosidad humanos, capaces de reavivar en todos nosotros un sentido de asombro”.