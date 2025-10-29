Miles de jóvenes dicen no al Halloween y asistirán a la 13° edición de la Fiesta Juvenil de la Fe en el santuario peruano de la Virgen del Chapi en Arequipa, donde cantarán los temas del conocido grupo colombiano Estación Cero.

Este multitudinario evento, que organiza el Arzobispado de Arequipa desde hace ya varios años, se realizará los días 31 de octubre y 1 de noviembre, en el santuario mariano ubicado a una hora y media de la ciudad de Arequipa.

Jóvenes en el santuario de la Virgen de Chapi en Arequipa, Perú. Crédito: Archivo Arzobispado de Arequipa.



El viernes 31 de octubre, los jóvenes podrán ingresar al santuario desde las 6:00 p.m. (hora local). A las 9:30 p.m. habrá un momento de oración seguido, tras lo cual se realizará el festival musical en el que estará el Ministerio de Música de la Arquidiócesis de Arequipa junto a Estación Cero.

Estación Cero es un grupo de música católica que nació en Colombia en 2003. Está conformado por Carlos Molano (bajo y coros), Willy Díaz (vocalista y guitarra acústica), Camilo Godoy (guitarra eléctrica) y Jairo Rincón (batería).

Jóvenes en el Santuario de la Virgen de Chapi. Crédito: Archivo Arzobispado de Arequipa.

Su nombre busca reflejar, como señalaron a ACI Prensa en 2022, que "la 'Estación Cero' es Jesucristo, antes de Él nada y a partir de Él todo". Entre sus canciones más conocidas están Espíritu de Dios, Lo que me hace feliz (con Athenas) y Hasta el final. El grupo se presentará también en Lima el sábado 1 de noviembre en el auditorio del colegio San Antonio de Padua en Jesús María, desde las 4:00 p.m.

La noche del 31 de octubre, Mons. Javier Del Río Alba, Arzobispo de Arequipa, también compartirá un especial momento con los presentes.

Mons. Javier Del Río en una edición anterior de la fiesta juvenil de la fe. Crédito: Archivo Arzobispado de Arequipa.



La mañana del 1 de noviembre, los jóvenes –que en 2024 fueron unos 8 mil – participarán de la Misa por la solemnidad de Todos los Santos a las 10:30 a.m. y se ha previsto el retorno a casa hacia el mediodía.

Los organizadores indicaron también que habrá decenas de sacerdotes para que los jóvenes se puedan confesar y así comulgar en la Eucaristía.

Sacerdotes confesando en una edición anterior de la fiesta juvenil de la fe. Crédito: Archivo Arzobispado de Arequipa.



La participación es gratis y está abierta a jóvenes de otras comunidades cristianas, a quienes están alejados de la fe o no practican ningún credo pero quieren asistir.

Se recomienda a los asistentes llevar ropa de abrigo, bolsa de dormir o frazadas, carpa, alimentos para la cena y el desayuno, agua, linterna, gorro, bloqueador solar y útiles de aseo. El santuario de la Virgen de Chapi está ubicado a unos 60 kilómetros de Arequipa y está a 2420 metros sobre el nivel del mar.

La Virgen de Chapi fue declarada Reina y Señora de Arequipa por el Papa San Juan Pablo II en 1985, cuando visitó por primera vez el Perú. Su fiesta se celebra el 1 de mayo.