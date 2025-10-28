Catholic Link lanza TEC 2.0, un taller para fomentar emprendimientos digitales católicos, para que estos puedan convertirse en proyectos duraderos que les permitan a los profesionales la oportunidad de sostenerse con ellos, dedicándose a ellos no sólo como un hobby.

El Taller de Emprendimiento Digital Católico (TEC 2.0) se realizará los días 5 y 6 de noviembre, a las 7:00 p.m. (hora de México), 8:00 p.m. (hora de Colombia, Ecuador y Perú) y 10:00 p.m. (hora de Argentina).

El primer día los temas a tratar serán la mentalidad del emprendedor digital católico y cómo crear un producto atractivo y evangelizador; mientras que el segundo día se verán las estrategias simples y efectivas para vender productor y servicios digitales a audiencias católicas.

El taller está dirigido a profesionales católicos que ofrecen terapias o consultorías, emprendedores católicos que quieren mejorar sus resultados en Internet, católicos que quieren evangelizar en las redes o que quieren hacer un emprendimiento digital y a religiosos o consagrados que quieren potenciar sus apostolados digitales.

El taller estará a cargo de Mauricio Artieda, fundador y director de Catholic Link, a la que define como “la academia online de educación católica más grande en habla hispana”. Artieda tiene un Máster en Comunicación Digital por la Universidad Pública de Roma y desde hace 5 años acompaña a quienes desean crear emprendimientos digitales sostenibles.

En diálogo con ACI Prensa, Artieda explica que este taller responder a una “necesidad concreta porque hay muchísimas iniciativas muy lindas en la Iglesia, con mucha efervescencia y creatividad, pero que no calculan que, poco a poco, cuando van creciendo, van necesitando más recursos económicos”.

“Cuando aparecen estas dificultades, muchos proyectos terminan quedándose tan solo como un hobby, o simplemente terminan siendo proyectos truncos o abandonados”. Por ello, el TEC propone “crear desde el inicio un plan económico y tener una estrategia para que, cuando lleguen estos momentos donde se necesita una cierta estabilidad económica, los evangelizadores sepan convertirse en emprendedores y puedan navegar estas dificultades”.

Esto, resalta, requiere un cambio de mentalidad de quienes lideran un proyecto, algo que resulta ser “lo más relevante” en el proceso para “adquirir los conocimientos necesarios” que se requieren, como los vinculados al marketing digital, el buen uso de las herramientas disponibles y del dinero.

Información e inscripciones aquí.