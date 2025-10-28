Tras las elecciones legislativas celebradas el domingo 26 de octubre, la Conferencia Episcopal Argentina llamó al compromiso por el bien común y pidió a los legisladores electos que trabajen incansablemente en la búsqueda de consensos y el fortalecimiento del diálogo.

En un comunicado titulado “El día después de las elecciones”, la Comisión Ejecutiva del episcopado argentino se manifestó sobre la jornada electoral en la que triunfó La Libertad Avanza, fuerza que lidera el Presidente Milei.

En primer lugar, desde la Iglesia Católica destacaron que el pueblo argentino “ha vivido una nueva jornada democrática”, en la que una vez más “se expresa y se pone de manifiesto la institucionalidad de un país”.

En ese contexto, consideran que “no debería estar ausente el deseo de aportar juntos a la construcción de una patria donde todos tengan lugar para vivir y construir una existencia digna”.

Por eso, afirman que “la verdadera victoria electoral siempre implicará un renovado compromiso con el bien común, especialmente con los más pobres y frágiles, con quienes más sufren las consecuencias de la desigualdad y la falta de oportunidades”.

En consecuencia, los obispos expresan su deseo de que “todos los elegidos para desempeñarse como miembros del poder legislativo a partir del 10 de diciembre, trabajen de manera incansable en busca de consensos y fortaleciendo el diálogo para el bien de todos”.

“Que la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, proteja y bendiga siempre a nuestra patria”, concluye el documento, firmado por el Arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Marcelo Colombo; el Cardenal Ángel Rossi, Arzobispo de Córdoba y vicepresidente 1º; el Obispo de Jujuy y vicepresidente 2°, Mons. César Daniel Fernández; y Mons. Raúl Pizarro, Obispo Auxiliar de San Isidro y secretario general de la CEA.