El Obispo de San Nicolás (Argentina), Mons. Hugo Santiago, alentó a los más de mil jóvenes reunidos el fin de semana en su diócesis y les dijo que sólo Jesús es capaz de responder a sus interrogantes más profundos.

“Tu identidad y el sentido de tu vida sólo los encontrás en Jesús, sólo Él dilucida tu misterio, sólo Él puede dar respuesta a tus preguntas de sentido: ‘¿de dónde vengo?’, ‘¿cómo tengo que vivir?’, ‘¿hacia dónde voy?’”, dijo el prelado a los más de mil jóvenes en el Santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás, que participaron en la Misa de clausura del 2do Encuentro Regional de la Juventud de la Región Litoral.

Jóvenes participantes del encuentro. Crédito: Obispado de San Nicolás de los Arroyos.



Esta región está compuesta por las diócesis de Concordia, Gualeguaychú, Rafaela, Rosario, San Nicolás, Santa Fe, Paraná y Venado Tuerto. Sus delegaciones se reunieron del 10 al 12 de octubre en San Nicolás, con distintas actividades, talleres y celebraciones, bajo el lema “Tu mirada enciende nuestra esperanza”.

En su prédica, el obispo resaltó que sólo Jesús “puede responder esos profundos interrogantes y te dice: ‘Como yo, no sos fruto de la casualidad, venís de mí Padre que te ama y su primer acto de amor hacia vos ha sido decirte ‘quiero que vivas’, y ese amor te ha sostenido en la existencia hasta el día de hoy. ¿Cómo tengo que vivir? La respuesta es la vida de Jesús; tenés que vivir como Él, tener sus sentimientos y gestos”.

Jóvenes en el evento en San Nicolás. Crédito: Obispado de San Nicolás de los Arroyos.

“¿Hacia dónde voy? Vas hacia la Casa del Padre Dios; desde el bautismo late en tu corazón una vida feliz que no será truncada por la muerte. Sos hijo, hermano y señor, esta es tu identidad: Hijo de Dios, hermano de los demás y señor de las cosas”, continuó.

“Hay sólo dos caminos”

El obispo argentino precisó luego que en la vida un joven tiene que “abrir los ojos y pedir la gracia a Dios, porque hay sólo dos caminos: uno, que es una falsa promesa de felicidad que termina en frustración; y otro que es el verdadero y consiste en dar la vida para encontrarla”.

Los obispos en el encuentro juvenil. Crédito: Obispado de San Nicolás de los Arroyos.



“A la falsa promesa de felicidad que termina en frustración la Iglesia le llama ‘ídolos’, porque se parecen a Dios, en el sentido de que tienen la capacidad de hacer que organices toda tu vida en torno a ellos, pero no te pueden dar la felicidad que te prometen, son: el dinero, el placer y el poder tomados como fines”, prosiguió.

“Un poco de dinero se necesita para vivir dignamente, la vida nos ofrece placeres lícitos y el poder es un servicio. La mentira está cuando los tomás como fines, es allí cuando parecen la felicidad, pero terminan en frustración”, advirtió.

La imagen de la Virgen del Rosario de San Nicolás en la Misa de clausura. Crédito: Obispado de San Nicolás de los Arroyos.



Mons. Santiago dijo también que “el camino para una verdadera felicidad nuestra y de la comunidad con la que vivimos lo indicó Jesús y es paradójico: ‘El que busque su vida la perderá (es el camino de los ídolos); pero quien pierda su vida por mí y el Evangelio, la encontrará’ (Mt. 16,25)”.

“¿Qué es eso de perder la vida para ganarla? Es cuando tenemos la gracia de salir de nosotros mismos, hacer la voluntad de Dios y amar a los hermanos: eso da alegría, nos hace valiosos, nos realiza como personas y como comunidad”, precisó.

El obispo señaló asimismo que “cuando te abrís a Dios meditando la Palabra de Jesús, poco a poco te darás cuenta que sólo Jesús tiene palabras que te llenan el corazón, que son luz de tus ojos, fuerza de tus pasos, auxilio en toda necesidad, palabras que te llenan el alma hasta decir como Pedro: ‘¿Adónde vamos a ir Señor, si sólo tú tienes palabras de vida eterna?’ (Jn. 6, 68)”.