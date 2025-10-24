El grupo colombiano Fruto del Madero, nacido del rezo comunitario del rosario y de la música, llega por primera vez al Perú para ofrecer varios conciertos.

Liderado por Tomás Romero, en este 2025, el grupo ha visitado México, Estados Unidos y participó en Roma del Jubileo de los Jóvenes, donde formaron parte de la comunidad de cantantes católicos que compusieron el himno.

En entrevista con EWTN Noticias en Perú, donde el grupo ya se ha presentado en la ciudad sureña de Arequipa, Tomás resalta la fe de los peruanos: “La gente es especial, se siente que la fe aquí es muy fuerte y el hecho de que se conserven algunas tradiciones eso como que a uno lo emociona. Ha sido muy lindo, la gente también muy receptiva, muy cálida”, dijo.

¿Cómo nace Fruto del Madero?

Tomás explica que todo comenzó cuando él y algunos amigos comenzaron a rezar el rosario en 2015, sin pensar en que nacería una comunidad de fe. “Una señora me había dicho que empezara. Duré un año invitando a la gente y nadie fue. Y luego después como que empezó a llegar. Llegó Nicolás Vargas, que sí tocaba y empezó a cantar. Luego mi prima Sofi. Empezamos a cantar los tres”.

“Luego llegó la pandemia (en 2020). Semana Santa e hicimos unas actividades virtuales junto con Felipe Gómez, que también está en este acompañamiento espiritual. Y después de la Semana Santa dijimos ‘bueno, oremos a ver qué nos pone nuestro Señor al grupo que no tenía nombre”.

“Y a raíz de pensar de dónde sale esto del Santo Rosario, de la pasión de Cristo, de la Semana Santa, de la resurrección. Dijimos pues ‘Fruto del Madero’”, que es como ahora se llama la comunidad y el grupo musical, que tiene como como patrona a Santa Gema Galgani.



El centro de toda la acción del grupo musical y la comunidad, precisa Tomás, es el rezo del Santo Rosario. “Todos los jueves nos reunimos a rezar el rosario con 200 jóvenes de distintas edades”, resalta y comparte que también preparan a jóvenes para la Confirmación, hacen actividades en Semana Santa y misiones en distintos lugares de Colombia.

¿Por qué evangelizar a través de la música?

“Un sacerdote me dijo que es difícil que alguna persona memorice después de la Eucaristía o retiro algún texto al pie de la letra, pero es mucho más fácil que alguien salga tarareando una canción y se acuerde de pies a cabeza con la melodía de su mensaje”, responde Efrén Rivera, músico católico colombiano que acompaña a Fruto del Madero en los conciertos que ofrecen en Perú.

“Creo que el enemigo lo ha sabido utilizar precisamente. Entonces hay que ser astutos, hay que utilizar todas las artes, todos los medios didácticos que Dios nos brinda para poder crecer en la fe y para poder comunicarla de la mejor forma”, subraya.

Música católica de calidad

“Cuando uno escucha algo de baja calidad y que tal vez no comunica de la mejor manera, que no está hecho, inspirado de la mejor forma por el Espíritu Santo, pues no contagia, no es algo que contagie”, prosigue Efrén.



“De igual manera, algo que se elabora con lo mejor que uno tenga para entregar, definitivamente va guiado por Él, yo creo que ser el que hace la invitación, no simplemente le dice que sí”, añade.

El músico colombiano comenta luego que “las herramientas, yo creo que siempre lo que pone a la mano, la forma en la que uno puede tocar puertas, en la que uno puede ir mejorando en el tema de la calidad, está allí, implícito o explícito, pero también puesto por Dios, entonces creo que es cuestión de hacerlo, de dedicarse de lleno y hacerlo con la mejor calidad, porque sabemos que es lo mejor siempre para Dios”.

¿Se puede vivir de la música católica?

“Yo creo que no es de la música sino de Dios, es posible vivir de Dios y a través de la música. Toca ponerle un poco más de cariño, de corazón y eso implica muchos sacrificios porque al final es un apostolado y una vocación también”, comenta Tomás a EWTN Noticias.

“Entonces yo creo que se puede si es voluntad de Dios”, resalta.

Gracias a la Fundación Centro Medjugorje Perú, Fruto del Madero se presenta este viernes 24 con los peruanos Nathalí Paredes y Nickolas García en un concierto que ya ha vendido todas sus entradas, y ofrecerá otro mañana sábado 25 a las 4:00 p.m. en el auditorio del Colegio San José de Cluny.

Puede comprar las entradas para el concierto de mañana llamando al +51 963032304.