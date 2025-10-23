Una imagen de la Virgen María con un lazo blanco entre las manos se puede observar en cada vez más templos en los últimos años. Se trata de la Virgen Desatanudos, una advocación a la que miles de fieles acuden a pedir su ayuda para “desatar” los nudos de sus problemas cotidianos.

Su origen y el impulso del Papa Francisco

Aunque su difusión por todo el mundo es relativamente reciente, la historia de esta advocación mariana se remonta a fines del siglo XVII e inicios del XVIII. Para el año 1700, el artista Johann Georg Melchior terminó de pintar la imagen, que fue colocada en la iglesia de San Pedro en el Perlach, en la ciudad alemana de Augsburgo.

Tres siglos después, la devoción tomó un nuevo impulso de la mano del Papa Francisco. Según contó a Radio Vaticana el P. Alejandro Russo, rector de la Catedral de Buenos Aires (Argentina), cuando el Pontífice era sacerdote promovió esta advocación, e incluso adjuntaba una estampa de la Virgen Desatanudos cada vez que escribía una carta.

En 2021, cuando se hizo la coronación pontifica de esta imagen en la parroquia de San José del Talar en Buenos Aires, el Papa Francisco mandó una carta en la que invitaba a los fieles a poner en ella la “esperanza, para ser testigos fieles y humildes del Evangelio de la misericordia y la ternura de Dios”.

También en 2021, el Papa Francisco conluyó un maratón de Rosarios dedicados a la Virgen María con una oración ante la imagen de la Virgen Desatanudos en los Jardines Vaticanos.

Impulsada por el cariño que el pueblo latinoamericano le tiene al Papa Francisco, la devoción se ha extendido por América: en México, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Venezuela, Colombia, Chile y Perú, donde numerosos templos y capillas se han consagrado a esta Virgen que “desata los nudos” de la vida.

Una Virgen de causas sencillas

En Cancún, enclavado en la selva del Caribe mexicano, se encuentra uno de los templos más importantes, el cual recibe diariamente a muchos peregrinos desde 2016.

Su rector, el P. Luis Pablo Garza, explicó a ACI Prensa que, para él, el crecimiento de esta advocación se debe a que tiene una conexión de sencillez con el pueblo, donde cualquiera persona acude “llena de confianza para pedirle cosas muy sencillas, que pueden parecer hasta superficiales”.

P. Luis Pablo Garza, sacerdote de los Legionarios de Cristo y rector del santuario en Cancún. Crédito: Fotógrafo Rodrigo del Río Lozano

“Esta advocación te transmite una maternidad de María que tú le puedes confiar desde que tu hijo pase en la universidad, desde que consigas un empleo; desde que logres hacer un viaje, hasta situaciones de salud”, mencionó.

El P. Garza señaló que ha sido testigo de que la gente logra conectar con María Desatanudos “por la ternura de su rostro, de sus manos, y al entender que la cinta que la Virgen tiene en sus manos es mi vida (...) que la tiene cerca de su corazón y bajo su mirada”.

La cinta que une milagros

Una tradición que se ha popularizado en torno a esta advocación mariana consiste en colocarle una cinta blanca con un nudo, simbolizando un problema personal. El gesto, explicó el P. Garza, “sana el alma y llena de confianza”, pues simboliza que “ya le entregué mi nudo a la Virgen, ya le entregué mi problema”.

La cinta tiene su origen en el lazo matrimonial alemán del siglo XVIII. Durante las bodas, se ataban las manos de los esposos con una cinta que simbolizaba su unión. En el caso del primer milagro atribuido a esta advocación, una esposa presentó su cinta llena de nudos, que representaban las dificultades del matrimonio.

Por esa razón, María Desatanudos es reconocida como patrona de los matrimonios y de los conflictos matrimoniales. El P. Garza asegura que “en los últimos tiempos” ha visto “que familias que no pueden tener hijos los tengan. Cada día me traen niños que me dicen, ‘padre, este es un milagro de la Virgen’”.

Niño colocando un listón en el santuario de la Virgen Desatanudos en Cancún. Crédito: Fotógrafo Rodrigo Del Río Lozano

Además, ha atestiguado “milagros de salud”, e incluso personas que “habían perdido la fe y aquí la han reencontrado”.

Fieles como Sandra Patricia, colombiana devota desde hace 30 años, quien compartió con ACI Prensa que en la Virgen Desatanudos encuentra un refugio para “cualquier problema: ya sea de salud, económico, o a veces afectivo, emocional o falta de trabajo, todo se le encomiendo a ella”.

Dafne Campos, una mujer mexicana, relató que ella acudió a la capilla de la Catedral de la Ciudad de México apenas la despidieron de su trabajo: “He leído que es súper milagrosa. Entonces, creo que necesito en este momento tener un poquito de fe. Y es bueno venir específicamente con alguien tan milagrosa a poder entregar tus nudos”.

El mensaje de la Virgen

Para el P. Garza, el mensaje de la Virgen Desatanudos responde a una necesidad espiritual del mundo actual, el cual, mencionó, tiene “muchas enfermedades espirituales, con muchos conflictos mentales, falta de paz, enredos, y entonces pues aquí se desatan nudos por intercesión de la Virgen María, de todo tipo”.

Imagen de la Virgen Desatanudos en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Crédito: EWTN Noticias

Por eso afirma que su mensaje central es recordarnos que “tenemos una madre en el cielo que está dispuesta siempre a ayudarnos con ternura maternal”.

“Es decir, tienes una madre en el cielo que te escucha, a quien le puedes escribir con confianza tus nudos, tus necesidades, tus problemas, los de tu familia, los de tus seres queridos”, concluyó el sacerdote.