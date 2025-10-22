El Papa León XIV renovará la mirada sobre la educación católica con la publicación de un nuevo documento el próximo martes 28 de octubre, con motivo del 60º aniversario de la Gravissimum Educationis , la declaración sobre la educación cristiana promulgada por Pablo VI en 1965 durante el Concilio Vaticano II.

El anuncio fue realizado por el Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, el Cardenal José Tolentino de Mendonça, durante una conferencia en el Vaticano para presentar las iniciativas del Jubileo del Mundo Educativo, que se celebrará del 27 de octubre al 2 de noviembre.

El texto, según explicó el purpurado, buscará actualizar la reflexión del Concilio Vaticano II sobre la misión educativa de la Iglesia y los desafíos contemporáneos que afrontan las instituciones escolares y universitarias católicas.

Durante la conferencia de prensa, el Cardenal Tolentino explicó que el Jubileo del Mundo Educativo —en el que participarán peregrinos de 124 países, incluidos más de 200 con discapacidad— tendrá como trasfondo teológico y pastoral precisamente la Gravissimum Educationis, promulgada el 28 de octubre de 1965.

El Santo Padre dedicará “una particular atención pastoral al mundo de la educación en estas jornadas históricas”, afirmó.

Según el funcionario vaticano, el documento conciliar promulgado Gravissimum Educationis será el que inspire la celebración del Jubileo de la Educación. “A sesenta años de su promulgación, sigue siendo un texto de sorprendente actualidad, que nos invita a pensar la educación como un acto de esperanza y de comunión”, explicó.

La Gravissimum Educationis fue una de las declaraciones más breves del Concilio Vaticano II, pero su influencia ha sido profunda. Entre otras cosas, reconocía el derecho universal a la educación, la responsabilidad prioritaria de la familia, el papel de la escuela y el compromiso de la Iglesia en la formación integral del ser humano.

Además, en el contexto del Jubileo del Mundo Educativo, el Papa León XIV desea relanzar el “Pacto Educativo Global”, una iniciativa impulsada originalmente por el Papa Francisco en 2019.

“El Santo Padre —subrayó el prefecto— considera que educar no es sólo transmitir conocimientos, sino formar personas capaces de construir fraternidad, cuidar la casa común y abrirse a la trascendencia. El Pacto Educativo Global representa esa visión, y este Jubileo será una ocasión privilegiada para renovarla”.

Durante los días del Jubileo, estudiantes, profesores, investigadores y responsables de instituciones educativas participarán en peregrinaciones, encuentros de reflexión, celebraciones litúrgicas y momentos de oración. Dos audiencias con el Papa —una dedicada a los jóvenes y otra a los educadores— marcarán los momentos centrales del evento.



