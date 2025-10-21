Santa María Troncatti es “una enfermera del alma y el cuerpo” enviada por Dios a la humanidad, afirma desde Roma el postulador de la causa de la misionera salesiana, elevada a los altares el domingo 19 de octubre junto a otros seis santos.

“Me gusta mucho subrayar que los gestos que hizo Sor María tienen también un significado simbólico, moral porque este hombre no tenía sólo la parálisis del cuerpo. En el milagro se curó también el alma, porque nosotros tenemos parálisis de nuestra alma”, señaló el P. Pierluigi Cameroni, postulador salesiano de la causa de canonización de Sor María Troncatti, en entrevista con EWTN Noticias.

El sacerdote salesiano se refirió así a Juwà Bosco, el carpintero ecuatoriano e indígena shuar que recibió el milagro obrado por intercesión de Santa María Troncatti en 2015, al curarse inexplicablemente tras haber sufrido la pérdida de parte de su cabeza en un grave accidente que lo dejó al borde de la muerte.

El postulador precisó que el hombre, esposo y padre de seis hijos, “no tenía sólo un mutismo físico” sino “un mutismo relacional con sus familiares, con la gente. Y tenía la incomprensión de la realidad según el Evangelio, según la razón”.

Con el milagro, resaltó, “Sor Troncatti va a decir que la curación no es sólo física, es la curación de toda la persona en todas sus dimensiones, morales, psicológicas, espirituales. Este hombre empezó una vida nueva como testimonio. Este señor está aquí en Roma en estos días y dio muchísimo testimonio de su vida nueva, de su renovación”.

Con este milagro, continuó, Santa María Troncatti “va a poner el sello de su vida santa, una vida dedicada a la curación del cuerpo y de las almas”.

“En un mundo que está muy enfermo, que tiene muchas enfermedades, Sor Troncatti es una enfermera del alma y del cuerpo enviada por Dios a nuestra humanidad”, subrayó.

Santa María Troncatti y un milagro de María Auxiliadora

El P. Cameroni también destacó que “es muy significativo que esta canonización se tuvo en el día de la Jornada Misionera Mundial” celebrada el 19 de octubre.

La santa llegó a Ecuador procedente de Italia en 1922, y se adentró en la selva amazónica en 1925, con el pueblo Shuar de la localidad de Macas, en el Vicariato Apostólico de Méndez.

El sacerdote contó que “hace 100 años, la situación era más difícil” y por ello “el primer impacto no fue fácil, porque cuando encontraron un grupo de shuars, había una situación difícil, porque una chica de un jefe tenía una herida muy grave y pidieron a la hermana que la cure”.

“Oraron a la Virgen Auxiliadora. Sor María, que era enfermera, operó y obtuvo una curación prodigiosa, la cual atribuyó a la intercesión de María Auxiliadora. Esto fue un salvoconducto para ingresar a la selva amazónica”, relató.

El salesiano también se refirió a la “ternura maternal” de la santa “hacia los misioneros, que regresaban después de meses de misión en la selva amazónica en condiciones físicas muy graves, difíciles, y también tenían en ella una ayuda muy significativa de recuperación, no solo física, sino también psicológica, moral, relacional”.

El postulador también destacó que Santa María Troncatti se dedicó a salvar a los bebés con discapacidad, que en la cultura shuar eran descartados, ayudó a las mujeres que sufrían violencia; y promovió la reconciliación entre los indígenas y los colonos.