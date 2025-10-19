“Las madres nos manifiestan, nos revelan algo de la ternura de Dios”, dijo el Arzobispo de San Juan de Cuyo, al celebrarse este domingo 19 de octubre el Día de la Madre en Argentina.

“En la Biblia, muchas veces, se habla de las madres para hablarnos de Dios, como una imagen que nos ayuda a captar una parte del misterio de lo que implica el amor de Dios”, afirma el prelado en su video mensaje titulado A las queridas madres.

“Uno de los Salmos, el 130, nos habla de los anhelos, los deseos del corazón y para poner una imagen” se habla de “un niño en brazos de su madre, mostrándonos que en este niño en brazos de la mamá, todo el universo está resuelto, porque todo lo que tiene a su alrededor es ternura, es confianza, es seguridad”, prosigue.

“Las madres nos manifiestan, nos revelan algo de la ternura de Dios”, resalta el arzobispo argentino.

Un mensaje de aliento y agradecimiento a las mamás

“Hoy celebramos su día, el día de las mamás, y quiero hacerte llegar a vos que sos mamá y que la peleás todos los días, que tenés dificultades, que muchas veces enfrentás la vida en soledad, que padecés el dolor de un hijo que está adicto o con rumbos que ves que no le están haciendo bien”, señala el prelado.

“Sentite apoyada y valorada por la iglesia, por la comunidad, especialmente por Dios. Él te quiere, conoce lo que hay en tu corazón y quiere hacerte llegar palabras de aliento y de alegría para esta jornada”.

Mons. Lozano también dio gracias “a la mamá que acaricia, que besa la frente, que cura una herida, aprendemos cómo tratar nuestras fragilidades. Aprendemos de qué modo para Dios todos somos valiosos, todos tenemos importancia en su corazón, como los hijos en el corazón de la mamá”.

Para concluir, el arzobispo dijo que “rezamos entonces por todas las madres y pedimos a Dios que les bendiga con mucha abundancia y nosotros le expresamos nuestro cariño”.