Carla Restoy, reconocida conferencista e influencer católica española, ofrecerá varias charlas gratis en parroquias de Ecuador, adonde llega invitada por EWTN para hablar sobre los “mitos del cuerpo, el alma y el amor”.

Con 29 años, Restoy “se ha convertido en un referente inusual en un mundo cada vez más alejado de lo trascendente. Creció en un entorno no cristiano, pero descubrió a Dios en plena adolescencia gracias a una experiencia: una operación de espalda que la obligó a frenar su ritmo de vida y mirar hacia adentro”, señala una nota compartida por la organización con ACI Prensa.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Alcanzó notoriedad tras compartir en su cuenta de Instagram @carlarestoy su historia de encuentro con Dios y su compromiso con la verdad y la belleza desde la fe católica, se ha convertido en una voz referente del catolicismo joven en Europa y América Latina”, añade.

En declaraciones a ACI Prensa -agencia que hace parte de EWTN News- Carla dice estar “súper feliz de llegar a Guayaquil por primera vez de la mano de EWTN” y en esa ciudad ecuatoriana compartirá “cosas preciosas que nos enriquezcan el corazón”. “Me hace muchísima ilusión estar por primera vez de verdad en Ecuador”, añade.

Restoy, quien participa en debates en medios de comunicación, hablando sobre temas como la virginidad o el aborto, comenta también que su labor “no consiste en imponer una visión, sino en mostrar que creer tiene sentido y transforma la vida”.

Las charlas que ofrecerá, en las que habrá un espacio de diálogo con los asistentes, tienen como título “Desmontando mitos: lo que nunca te contaron sobre el cuerpo, el alma y el amor”

Las más leídas 1 2 3 4 5

La primera será el martes 28 de octubre en la Iglesia San Josemaría Escrivá; la segunda el 29 de octubre en la Parroquia Santa Teresita, desde las 8:00 p.m.; y la tercera el 30 de octubre en la Iglesia María Reina, desde las 8:15 p.m.

Más información sobre Carla en sus redes sociales @carlarestoy y en su blog El mar son gotas