El Papa León XIV nombró este viernes al P. Josef Grünwidl como Arzobispo de Viena, sucediendo en el cargo al Cardenal Christoph Schönborn, quien dirigió durante tres décadas esta arquidiócesis, la más poblada de Austria.

El sacerdote Grünwidl ha supervisado desde enero la Arquidiócesis de Viena de forma interina, luego que el Papa Francisco aceptara la renuncia de Schönborn, de 80 años.

Grünwidl, de 62 años y nacido en la Baja Austria, fue presidente del Consejo Sacerdotal de Viena y vicario episcopal del vicariato sur de la Arquidiócesis de Viena antes de ser nombrado administrador apostólico.

Exorganista de concierto, el arzobispo electo ha desempeñado numerosos cargos en la arquidiócesis desde su ordenación en 1988, incluyendo los de párroco y moderador parroquial. El sacerdote también fue secretario del Cardenal Schönborn de 1995 a 1998, al comienzo de su mandato como arzobispo de Viena.

Según la radiodifusión pública austriaca, ORF, Grünwidl fue miembro de la controvertida "Iniciativa Pastoral", un grupo católico disidente fundado en Austria en 2006 con un llamado a la "desobediencia" en ciertos temas eclesiásticos. El grupo aboga por la ordenación de mujeres, el celibato sacerdotal opcional y la comunión para los divorciados vueltos a casar y los miembros de otras confesiones cristianas.

ORF informa que Grünwidl, quien no figura entre los miembros actuales de la "Iniciativa Pastoral", ha "enfatizado recientemente que el celibato es una forma de vida elegida conscientemente por él personalmente, pero 'no una cuestión de fe' y, por lo tanto, no debería ser un requisito obligatorio para los sacerdotes".

“Sobre el tema de las mujeres en la Iglesia, identificó una ‘urgente necesidad de aclaración’”, continuó ORF. “El diaconado femenino debería debatirse más a fondo y Grünwidl también considera concebible la admisión de mujeres al Colegio Cardenalicio”.

En declaraciones al programa “Orientación” de la emisora ​​a principios de este año, Grünwidl declaró que abandonó la “Iniciativa Pastoral” porque consideraba que las ideas del Papa Francisco habían “superado” las propuestas del grupo y que ya no podía apoyar un lema de “desobediencia”. Hizo hincapié en la “obediencia crítica” y afirmó que “no puede imaginar una oposición abierta al obispo en la Iglesia”.

La agencia católica de noticias Kathpress describe al arzobispo electo como un “líder con una sólida base pastoral, un predicador valioso y un conversador perspicaz”.

Arzobispo emérito Cardenal Schönborn

Schönborn, teólogo que dirigió la Arquidiócesis de Viena durante 30 años, contribuyó a la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica y presidió la Conferencia Episcopal Austriaca durante 22 años.

Este líder eclesiástico nació en 1945 en Bohemia, en lo que entonces era la Alemania nazi y ahora forma parte de la República Checa, en el seno de una familia noble.

Creció en el oeste de Austria, cerca de la frontera con Suiza, y se unió a la Orden de Predicadores, también conocida como los Dominicos, en 1963.

Fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Viena en 1970. Estudió Teología Sagrada en París y en Ratisbona, Alemania, con el entonces Padre Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI.

Schönborn obtuvo un doctorado en Teología Sagrada en la década de 1970 y posteriormente fue nombrado miembro de la prestigiosa Comisión Teológica Internacional del Vaticano. Fue secretario editorial del Catecismo de la Iglesia Católica y, en 1991, San Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Viena.

Tras ser nombrado arzobispo coadjutor de Viena en abril de 1995, sucedió al Cardenal Hans Hermann Groër, OSB, como arzobispo de Viena el 14 de septiembre de 1995.

Schönborn fue creado cardenal por San Juan Pablo II en 1998.

