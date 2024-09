El Cardenal Christoph Schönborn, Arzobispo de Viena (Austria), dijo en una reciente entrevista con una revista católica francesa que ante la creciente secularización y el crecimiento de los musulmanes en muchas naciones históricamente cristianas, los católicos deben “confiar en el obrar de la gracia” y recordar que la Iglesia es “una experta en humanidad”.

“La Iglesia está viva y siempre lo estará, incluso ante distintas circunstancias. Tenemos que aceptar el declive de Europa. Tendemos a mirarnos al ombligo eclesiástico, pero es un movimiento continental innegable”, indicó Schönborn a Famille Chrétienne.

“En 20 años la población europea no será la misma de hoy y ya no es la misma de lo que fue. Esto es inevitable, sobre todo debido a la baja en la tasa de natalidad en Europa pero también por la inmigración y la creciente presencia del islam. Esto suscita nuevos desafíos para nosotros los cristianos. ¡Tampoco debemos olvidar que el Señor obra en su Iglesia! Sólo recuerden los 12.000 bautizos de adultos y jóvenes en Francia este año”.

El cardenal austriaco, que colaboró con la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica, señaló además que pese al declive de la influencia de la Iglesia en Europa, está convencido de que la “Iglesia no ha dado su último soplo”.

“Pese a la secularización, las grandes cuestiones de los hombres y mujeres siguen siendo las mismas que antes: el nacimiento, el crecimiento, la educación, la enfermedad, las preocupaciones económicas. Y luego están la familia, el matrimonio y la muerte”, señaló Schönborn. “Se habla mucho de cambio, pero se presta muy poca atención a las constantes de la sociedad. La Iglesia debe recordar que es experta en humanidad, como dijo Pablo VI”.

El cardenal calificó de “absurda” la idea de que Francia y Europa “ya no son cristianas” a causa de la influencia del islam, y destacó firmemente que “los católicos deben volver a la Iglesia”.

“Si los católicos han abandonado la Iglesia, no debemos sorprendernos de que sean minoría”, continuó, y pidió un “acercamiento fraterno” al Islam, haciéndose eco de las palabras del Papa Francisco, señalando que los cristianos “no toman las armas, sino que confían en la obra de la gracia”.

“Nuestras dos religiones tienen un atractivo total. Para los musulmanes, Dios ha exigido que el mundo entero se someta a Él y al corán. En cuanto a Cristo, nos ha encomendado una misión universal: 'Haced discípulos a todas las naciones'. Por lo tanto, ninguno de los dos puede renunciar a su misión, pero el modo de actuar de los cristianos no es el del corán, sino el del seguimiento de Cristo en todos los aspectos de la vida”, afirmó.

Sobre el Sínodo de la Sinodalidad en curso –cuya segunda y última sesión se realizará este año en octubre en Roma, tras lo cual se espera un informe final que sea aprobado por el Papa– Schönborn indicó que “la sinodalidad es esencial en el pontificado de Francisco, pero hay continuidad con los sínodos anteriores, que han sido sobre la comunión, la participación y la misión”.

“Puede decepcionar que los temas específicos estén un poco en el aire, pero este es ante todo un sínodo sobre el 'modus operandi' dentro de la Iglesia”, destacó el Cardenal Schönborn.

“En mi diócesis, he experimentado esta sinodalidad con los sacerdotes en pequeños grupos y he tratado de vivirla a través de la conversación espiritual. Todo el mundo estaba de acuerdo en que el intercambio nunca había sido tan profundo”.

Preguntado por Fiducia Supplicans, un documento publicado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en diciembre de 2023 que autoriza la bendición no litúrgica de parejas del mismo sexo y otras en “situaciones irregulares”, Schönborn comentó que cree que el texto muestra “confusión” por parte de la Iglesia. El cardenal había criticado anteriormente, en 2021, el rechazo del Vaticano a las bendiciones para parejas del mismo sexo, diciendo que el documento estaba marcado por un “claro error de comunicación”.

“Lo he experimentado como yo vivo las cosas: concretamente”, señaló el cardenal. “Si unos amigos me dicen: 'Nuestro hijo acaba de decirnos que es homosexual y que ha encontrado pareja', yo les pregunto: '¿Sigue siendo su hijo?’ La mayoría de las veces, la respuesta surge de forma natural. Creo que con los dos documentos sucesivos de Roma [el Responsum ad Dubium de 2021 y Fiducia Supplicans], la Iglesia ha mostrado su propia consternación ante esta pregunta. Estos textos, a mis ojos, se tambalean. Estamos ante una pregunta para la que no puede haber una respuesta correcta”.

“El camino que nos propone el Papa Francisco es el del discernimiento, tratando de ver lo que el Señor nos muestra”, continuó. “Por cierto, el infortunio del [Camino Sinodal] alemán es que quieren respuestas tajantes, inequívocas. Y la falta de ambigüedad no funciona en la vida concreta”.

Al ser preguntado sobre las restricciones del Papa Francisco a la Misa tradicional en latín o Misa tridentina, con el documento Traditionis Custodes de 2021, Schönborn expresó su esperanza de que la “nueva generación” pueda pasar “fácilmente” de esta liturgia a movimientos modernos y “grupos de oración” como la Comunidad Emmanuel.

El purpurado austriaco añadió: “Aceptemos que Francisco tiene sus razones para volver a cerrar las puertas, al menos parcialmente, igual como hemos aceptado que Benedicto XVI tuviera sus razones para abrirlas. Confiemos en que ex el Señor quien está guiando a la Iglesia”.

Por último, se le preguntó a Schönborn sobre el “perfil” que debería tener el siguiente Papa después de Francisco, quien cumplirá 88 años en diciembre.

“Ese día, el Espíritu Santo guiará a la Iglesia. No debemos preocuparnos. Si es un africano, será un africano. Tal vez sea un asiático o un hombre de la vieja Europa, pero lo más importante es que crea que es un servidor de Cristo y que ame a la Iglesia. Así es como la Iglesia avanzará”, resaltó el Cardenal Schönborn.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA