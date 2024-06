Poco después de que el Papa Francisco se opusiera a la posibilidad de un diaconado femenino ordenado , dos cardenales de habla alemana han dicho públicamente que solo los hombres pueden ser ordenados sacerdotes.

"Las mujeres no pueden ser llamadas a este cargo", dijo el Cardenal Gerhard Ludwig Müller al portal suizo kath.ch el 7 de junio. "El sacerdote representa a Cristo en su masculinidad".

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El cardenal alemán, que ocupó el cargo de prefecto de la Congregación —ahora Dicasterio— para la Doctrina de la Fe de 2012 a 2017, subrayó los fundamentos teológicos y doctrinales de este punto de vista, diciendo que la prohibición de que las mujeres accedan a la ordenación sacerdotal está profundamente arraigada en el sacramento mismo.

El Cardenal Müller, que enseñó Teología Dogmática en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich (Alemania), hizo hincapié en "la igualdad fundamental de todas las personas en su relación personal con Dios", ya sean hombres o mujeres.

Al igual que "un hombre no puede convertirse en madre y una mujer no puede convertirse en padre", sólo los hombres son llamados al sacerdocio, dijo el Cardenal Müller, según recoge CNA Deutsch , agencia en alemán del Grupo ACI.

“La vocación viene de Dios. Uno tendría que quejarse ante Dios mismo de que creó a los seres humanos como hombre y mujer”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Haciéndose eco de las palabras del Papa Francisco sobre la naturaleza del sacerdocio en Querida Amazonia, el Cardenal Müller enfatizó que "la Iglesia no puede ser representada por un hombre porque es mujer y María, la Madre de Dios, es su arquetipo. Está en la naturaleza del sacramento que sólo un hombre puede representar a Cristo en relación con la Iglesia".

Las declaraciones del purpurado alemán siguen a las del Cardenal Christoph Schönborn, Arzobispo de Viena (Austria), informó CNA Deutsch .

En un sermón en la Universidad Católica ITI en Austria el 1 de junio, el Cardenal Schönborn dijo que estaba "profundamente convencido de que la Iglesia no puede y no debe cambiar esto, porque debe mantener presente el misterio de las mujeres de una manera no adulterada".

"Todos nacimos de una mujer. Esto se reflejará siempre en el misterio de la Iglesia".

Al igual que el Cardenal Müller, el Cardenal Schönborn afirmó la enseñanza de San Juan Pablo II de que la ordenación de mujeres violaría un principio eclesiológico fundamental.

En 1994, el Papa Juan Pablo II, citando la enseñanza tradicional de la Iglesia, declaró en la carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis : "Por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia, que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos (cf. Lc 22,32), declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia".

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .