El abulense Antonio Sierra, de 89 años, impulsa una campaña para que la estación de tren de Ávila en España lleve el nombre de Santa Teresa de Jesús, reformadora del Carmelo.

De origen abulense, Sierra ha pasado 40 años de su vida trabajando en Francia, Reino Unido e Irlanda, país en el que fundó el Instituto Cultural Español, hoy transformado en el Instituto Cervantes.

A lo largo de su años fuera de España, siempre le sorprendió “lo mucho que oí hablar de Santa Teresa de Ávila”, explica en conversación con ACI Prensa, en especial en Irlanda, donde incluso se hicieron varios programas de televisión a finales de los años 60.

Jubilado hace 20 años, vive en la cálida Málaga, al sur de España, pero no olvida el frío y las nieves de su Ávila natal, ni su devoción por Teresa de Cepeda y Ahumada, doctora de la Iglesia, lo que le ha llevado a pedir el cambio de nombre de la estación ferroviaria de la ciudad castellana.

Sierra se dirigió en primer lugar al Ministerio de Transportes, cuya primera respuesta fue positiva, pero sólo a medias, pues “me dijeron que los gastos asociados al cambio de nombre corrían por mi cuenta”, aunque no llegaron a especificarlos.

En segunda instancia, se dirigió al Ayuntamiento de Ávila para que asuma el proyecto así como a los diferentes grupos políticos, para recabar su respaldo: “De manera verbal, todos lo han hecho, aunque sólo el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) me ha dado el apoyo por escrito. Sin embargo, el alcalde aún ni siquiera me ha dado acuse de recibo”.

Algunas instituciones y personas a título particular ya han notificado al Ayuntamiento de Ávila su respaldo al proyecto de Antonio Sierra.