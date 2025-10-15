El Papa León XIV recibió este miércoles un obsequio muy singular: un caballo purasangre árabe llamado Proton.

Antes de la Audiencia General, el Santo Padre recibió el regalo procedente de la ciudad polaca de Kołobrzeg.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Antes de la audiencia general de hoy, el Papa León XIV recibió un regalo especial de la ciudad polaca de Kołobrzeg: un caballo árabe pura sangre de 12 años llamado Protón, procedente de los establos Michalski de Kołobrzeg-Budzistowo. El elegante caballo blanco residirá en Castel… pic.twitter.com/spJTJmOjW7 — ACI Prensa (@aciprensa) October 15, 2025

El caballo, un ejemplar de doce años de pelaje blanco, pertenece a una de las razas equinas más antiguas y apreciadas del mundo, conocida por su elegancia y resistencia.

Proton procede de la ciudad polaca Kołobrzeg-Budzistowo, y residirá en Castel Gandolfo, donde se encuentra el centro ecuestre del Vaticano. En esas instalaciones, situadas dentro de la residencia pontificia, viven también varios caballos de Pura Raza Española.

Según informó el Vaticano, el polaco Andrzej Michalski, presidente de la ganadería de caballos "Michalski", ofreció el caballo al Santo Padre recordando que, durante su etapa como misionero en Perú, el Papa León XIV solía montar a caballo con frecuencia.

Las más leídas 1 2 3 4 5

"El Papa estaba muy complacido. Lo llevamos juntos, sujetándolo por las riendas y dándole un breve paseo. Él estaba muy satisfecho, nosotros estábamos muy contentos", relató Michalski a Vatican News.

La ganadería Michalski no es sólo un lugar para la cría, el estudio y las competiciones ecuestres, sino también un centro de hipoterapia, especialmente útil para los niños con discapacidades motoras.

El linaje de Proton es de notable prestigio. Su padre, el semental Kahil, nació en la filial estadounidense de un criadero de Qatar, mientras que su madre, Pradera, procede de la histórica yeguada de Janów Podlaski. El abuelo materno de Proton fue el semental Hlayyil, criado por Su Alteza Real la Princesa Alia Al Hussein de Jordania.