Como ya es tradición desde hace 14 años en la Diócesis de Getafe (España), su obispo, Mons. Ginés García, bautizó a 17 niños que fueron rescatados del aborto gracias a la ayuda que se brindó a sus madres cuando se planteaban acudir a un negocio abortista.

Desde que se inicio esta tradición ya han sido bautizados más de 300 niños con el obispo y algunos más de manera particular.

El pasado fin de semana el prelado acudió a la parroquia de San Josemaría Escrivá en la localidad de Alcorcón, donde los bebés recibieron las aguas bautismales. Todos ellos están vivos gracias a la acción de la Asociación Más Futuro y los Rescatadores Juan Pablo II.

Ambas organizaciones acuden a las inmediaciones de los centros de aborto y ofrecen información y ayuda a las madres que están en riesgo de aborto.

Durante su homilía, Mons. García subrayó el valor de la vida humana, no sólo terrena. al recordar a los padres que “por el Bautismo, vuestros hijos no solo van a tener la vida que vosotros les habéis dado, sino la herencia de la Vida Eterna. Es decir, que la vida es algo muy serio”, según informa la Diócesis de Getafe .

“Una cultura que defiende la muerte es una cultura llamada a morir. Pero una cultura que defiende la vida está llamada a vivir. Y nosotros estamos hechos no para la muerte, sino para la vida”, añadió.

El prelado reivindicó además que “la vida es del Señor”, no de cada uno de nosotros y, además, es un milagro: “Cuando uno ve un niño, a mí me pasa, y mira las manitas, los piececitos, las orejas, las uñas, dice: ‘Dios mío, ¡qué milagro, qué milagro es la vida!’. ¿Quién puede hacer esto? Esto sólo lo puede hacer Dios. Por tanto, yo no soy el dueño de la vida, sino que el dueño de la vida es Dios”.

Por otro lado, agregó cómo los padres colaboran con la Creación: “Dios, lo más grande que les ha dado a los hombres, además de la existencia, es poder colaborar con él en la obra de la creación. Y eso, queridos papás, queridas mamás, esto es lo que vosotros habéis hecho. Ser creadores con Dios”.

Una vida que no se acabe nunca

“Seguro que ahora cuando miráis a los niños, —ha dicho dirigiéndose a los padres y las madres— dais gracias a Dios y decís: ‘¡Qué grande es Dios y que me ha hecho a mí partícipe para dar la vida a esta preciosidad de niño!’”.

“El cristiano es aquel que se siente agradecido porque toda la vida es un don. Porque toda la vida es una trama que está en el misterio y un misterio que es don”, añadió.

“¿Queréis el bien para vuestros hijos? Pues Dios quiere todavía más. Quiere una vida que no se acabe nunca. La Vida Eterna. Estamos hechos para el cielo. Vuestros hijos están hechos para el cielo”, destacó en su homilía el Obispo de Getafe.

En referencia a los voluntarios provida, Mons. García denunció que “muchas veces, hay quien quiere atar, poner esposas, llevar a la cárcel la fe de la Iglesia, por la visión del hombre y de la vida que tiene la Iglesia, que la ha recibido del Señor”.

Y añadió: “El Evangelio nunca está preso, siempre estará por encima de nuestras propias pobrezas, pecados, esclavitudes. Por eso, os animo de corazón a seguir trabajando, no os canséis”.

El prelado invitó finalmente a rezar a la Virgen María por los niños bautizados: “Aunque las cosas sean difíciles, aunque pueda haber persecución, aunque yo viva momentos difíciles, Madre Inmaculada, que no nos cansemos”.

“Que no me canse de educar a mi hijo, que no me canse de decir lo que Él ha supuesto para mí en la vida, que no me canse de mostrarle el camino de Jesucristo, el camino de la Vida Eterna. Y a vosotros, los que formáis Más Futuro, que no os canséis de apostar por la vida, de luchar por la vida, de defender la vida”, concluyó.