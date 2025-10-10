Los obispos españoles quieren impulsar la presencia de los laicos en la vida pública y preparan un itinerario que presentarán en la próxima Asamblea Plenaria de la CEE en noviembre.

Esta iniciativa, encomendada al presidente de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, el Arzobispo de Zaragoza, Mons. Carlos Escribano, tiene su origen en el Congreso de Laicos celebrado en 2020 bajo el lema Pueblo de Dios en salida.

El objetivo consiste en “formar y acompañar a los fieles laicos para su presencia en la vida pública”, según la CEE.

Varias instituciones católicas o agrupaciones civiles formadas por católicos ofrecen cursos y programas para fomentar la participación de los laicos en la vida pública dentro y fuera de España.

El Centro de Estudios, Formación y Análisis Social de la Universidad CEU San Pablo organiza cursos como la Escuela Internacional de Liderazgo, el Curso en Liderazgo, Política y Buen Gobierno o el diploma universitario de experto en Liderazgo y Compromiso Cívico.

El Instituto de Humanidades Ángel Ayala, vinculado a la Asociación Católica de Propagandistas, cuenta con el Diploma Universitario de Experto en Doctrina Social de la Iglesia , orientado a profundizar en el conocimiento de los grandes temas que afectan a nuestra sociedad actual desde las orientaciones de la Iglesia Católica.

La Universidad Francisco de Vitoria imparte el Magister en Doctrina Social de la Iglesia , que busca “formar apóstoles cristianos para el mundo actual” o, dentro del Instituto de Desarrollo y Persona, formaciones como el programa Experto en Educación Afectivo-Sexual o el Máster en Matrimonio y Familia , que realiza en colaboración con la Universidad CEU San Pablo).

La Universidad de Navarra, del Opus Dei, tiene un Master en Cristianismo Cultura Contemporánea que procura a sus alumnos “conocimientos avanzados para comprender las problemáticas y desafíos del mundo actual”.

La Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (UCV) también ofrece un Máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia en colaboración con el Pontificio Instituto Teológico San Juan Pablo II.

Además, hay un Diploma en Cristianismo y Pensamiento Contemporáneo que se imparte en colaboración con el Instituto Superior de Ciencias Religiosas "San Pablo" de la Diócesis de Orihuela-Alicante.

La Universidad Villanueva acoge desde este mes de octubre el seminario “ Ideas para la acción política ”, un programa impulsado por la Escuela de Vocación Política destinado a jóvenes que incide “sobre los fundamentos de la filosofía política, inspirado en los grandes pensadores y en la filosofía judeocristiana”.

Desde el ámbito de la sociedad civil, la Fundación Enraizados también cuenta con diversos cursos dirigidos a laicos que tienen vocación de contribuir al bien común de la sociedad. Están dedicados a la Doctrina Social de la Iglesia, el matrimonio y la familia o la historia de España y entre ellos destaca el programa “Liderar es amar”, puesto en marcha para “dar fruto y ayudar a construir la Civilización del Amor”.

También hay organizaciones dirigidas a laicos católicos comprometidos en el mundo de la empresa, como Acción Social Empresarial y His Way at Work España , que ofrecen diversos instrumentos de formación.