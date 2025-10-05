El Papa León XIV alentó a los gendarmes del Estado de la Ciudad del Vaticano a “perseverar en la elección del bien y de la justicia”, al tiempo que les agradeció “por el valor y la disponibilidad que han expresado al servir fielmente a la Santa Sede”.

El Santo Padre celebró la Misa para el Cuerpo de la Gendarmería Vaticana en la Gruta de Lourdes de los Jardines Vaticanos este domingo 5 de octubre, recordando al reciente conmemoración de San Miguel Arcángel —cuya fiesta la Iglesia Católica celebra cada 29 de septiembre, junto a los arcángeles Rafael y Gabriel—, patrono tanto de la Policía del Estado de Italia como del Cuerpo de Gendarmería del Vaticano.

Recordando la segunda lectura de este domingo, de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, en el que el apóstol de los gentiles alienta a no avergonzarse “de dar testimonio de nuestro Señor”, el Papa subrayó que “es el testimonio de Jesús lo que da sentido a lo que hacemos; de lo contrario, corremos el riesgo de volvernos cristianos grises, tibios, sin un corazón ardiente por el Evangelio”.

A los gendarmes vaticanos les aseguró que “la suya no es sólo una profesión: es un servicio para el bien de la Iglesia. También su trabajo cotidiano, de hecho, da testimonio del Evangelio. Por eso, no se avergüencen nunca del ejemplo que pueden dar”.

“A menudo —y lo saben por experiencia—, su presencia discreta y segura puede expresar un estilo evangélico no con palabras, sino incluso sólo con una mirada atenta, con un gesto solícito que tutela a cada persona a su alrededor”, dijo.

El Santo Padre destacó que “para resistir a la tentación de la rutina y de la pereza”, San Pablo alienta a reavivar “el don de Dios que está en ti […]. Dios de hecho no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de caridad y de prudencia”.

El Papa dijo a continuación que “estas son ciertamente virtudes del buen cristiano y, por tanto, también del gendarme vaticano: tienen fuerza por la ley, pero no para dominar; tienen caridad hacia los pequeños, pero no para complacer a la autoridad; prudencia en la acción, pero no por miedo a las responsabilidades que les son propias”.

“He aquí el programa que confío especialmente a ustedes, jóvenes gendarmes que hace poco han pronunciado su juramento. Aquella promesa no fue una simple fórmula que repetir, sino un acto de libertad y de entrega”, aseguró, pues “han afirmado un ‘sí’ público, ante Dios y ante la Iglesia. Han prometido fidelidad al Papa y a un servicio que implica su vida en el compromiso laboral de cada día. ¡Gracias por el valor y la disponibilidad que han expresado al servir fielmente a la Santa Sede!”.

León XIV les aseguró a los gendarmes que “cuando lleguen los días del cansancio y de la incomprensión, encontraremos en la gracia del Señor el consuelo y la lealtad que nos sostienen”.

Luego el Papa señaló que el servicio de los gendarmes del Vaticano “se desarrolla sobre todo ‘entre bastidores’. Se ve poco y, sin embargo, hace mucho”. Les animó además a llevar adelante su labor “juntos, como un equipo, en sintonía recíproca con quienes llevan más tiempo trabajando”.

“Es un servicio que protege no sólo lugares y personas, sino que refleja una misión, la misión de la Iglesia. Vivan, por tanto, esta misma misión, que es el anuncio del Evangelio, con su uniforme y, ante todo, con su humanidad”, expresó.

El Santo Padre agradeció también a las familias de los gendarmes —”las esposas, los hijos, los padres y las madres”—, pues, dijo, “su ‘sí’ se sostiene también con el ‘sí’ silencioso de ellos. Sin ellos, su servicio sería más frágil. Que el Señor los bendiga, los custodie y los colme de paz”.

“Que la Virgen María sea para ustedes modelo de fe y de entrega, y que San Miguel, el Arcángel que combate el mal en el nombre de Dios, los proteja siempre a ustedes y a sus familias. Con un corazón humilde y fiel podrán ser testigos de paz en este Estado pequeñísimo, que tiene el horizonte del mundo”, concluyó.