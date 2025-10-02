La Iglesia Católica en San Luis Potosí (México) hizo un llamado a la población para reducir o evitar el uso de pólvora y fuegos artificiales durante las fiestas patronales, luego de un accidente ocurrido el 29 de septiembre, día de los Santos Arcángeles, que dejó varios heridos.

Durante las festividades de la Feria Regional del municipio de Mexquitic de Carmona y los festejos a San Miguel Arcángel, “se registró un incendio en los cohetones, lo que provocó que se dispersaran y salieran de control, ocasionando su explosión”, según reportaron las autoridades.

A través de un comunicado, Mons. Jorge Alberto Cavazos Arizpe, Arzobispo de San Luis Potosí, expresó su cercanía con los afectados y pidió oraciones por ellos y toda la comunidad parroquial.

“En hechos como estos debemos mantener la fe y animarnos unos a otros; tener más cuidado en la preparación de nuestras fiestas patronales; si es posible evitar todo tipo de pólvora o fuegos artificiales que empañen estas fiestas de fe y que provocan accidentes innecesarios”, exhortó al prelado.

Asimismo, insistió en que, en los casos en que “por la costumbre o tradición no se puede evitar la pólvora”, se deben “extremar precauciones”, y sugirió que los puestos pirotécnicos no se instalen cerca de instalaciones de gas o cables de luz.

Ante todo, Mons. Cavazos Arizpe pidió garantizar la seguridad de los fieles que acuden “con fe y devoción” a estas fiestas, las cuales celebran el “testimonio de amor, servicio y santidad de los santos”.

El arzobispo reiteró la invitación a sumar esfuerzos para “evitar en un futuro situaciones tan lamentables como ésta. Lo prioritario es la vida humana y la vida espiritual de cada persona”.

No es la primera vez que una diócesis se pronuncia al respecto. Tan sólo en abril y septiembre de este año ocurrieron hechos similares, lo que motivó a la Arquidiócesis de México y la Diócesis de Teotihuacán, respectivamente, a invitar a la reflexión sobre el uso de la pirotecnia en las celebraciones religiosas.