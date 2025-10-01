El Papa León XIV expresó su preocupación por los recientes enfrentamientos violentos en Madagascar entre las fuerzas del orden y jóvenes manifestantes, que han dejado varios muertos y alrededor de un centenar de heridos.

Tras la catequesis de la Audiencia General, este miércoles 1 de octubre, el Pontífice pidió: “Recemos al Señor para que se evite siempre cualquier forma de violencia y se favorezca la constante búsqueda de la armonía social a través de la promoción de la justicia y del bien común”.

El Santo Padre subrayó de este modo la importancia de la convivencia pacífica y recordó que la paz requiere un compromiso constante con la justicia y el respeto de los derechos de todos. “Que los líderes y ciudadanos trabajen juntos para construir una sociedad más equitativa, donde la violencia no tenga lugar”, exhortó.

Madagascar atraviesa una grave crisis social y política tras una serie de protestas masivas que han dejado al menos 22 muertos y más de 100 heridos. Las manifestaciones, lideradas en su mayoría por jóvenes, estallaron en la capital, Antananarivo, debido a los prolongados cortes de electricidad y agua que afectan a la población desde hace semanas. Las protestas se extendieron rápidamente a otras ciudades como Mahajanga, Fenoarivo y Diego Suárez, reflejando un descontento generalizado con el gobierno del presidente Andry Rajoelina.

En su mensaje, el Papa también extendió un cordial saludo a los peregrinos de lengua italiana presentes en la Plaza de San Pedro, así como a diversas asociaciones y comunidades parroquiales, y dedicó un pensamiento especial a los jóvenes, enfermos y recién casados. Finalmente, recordó a Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y patrona de las misiones, invitando a todos a seguir su ejemplo de testimonio alegre del Evangelio.





