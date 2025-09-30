La causa de canonización del Beato Tommaso Reggio avanza en Roma tras culminar en la Arquidiócesis de Santiago de Chile, la etapa diocesana de estudio del milagro atribuido a su intercesión.

Se trata de un sacerdote y arzobispo italiano, fundador de las Hermanas de Santa Marta —con presencia en Chile— que falleció en 1901, dejando una profunda huella por su dedicación a los pobres, los enfermos y los niños abandonados.

La firma del decreto que cierra la etapa diocesana de la investigación, denominada “Sesión de Cierre del Procedimiento Instructorio Diocesano”, se realizó el 24 de septiembre en el Arzobispado de Santiago.

Asistieron al acto el Delegado Episcopal para las Causas de los Santos, P. Pablo Arteaga Echeverría; el promotor de justicia, P. Martín Echeverría Vidal; y el notario, Marco Martínez Vargas. También estuvo presente el perito médico, Dr. Tomás Regueira Heskia, y la vicepostuladora de la causa, Sor Luisa Daniela Pereira Sepúlveda, religiosa de la Congregación Santa Marta.

El decreto fue firmado por el Arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomali, y marca la finalización de esta fase, que consistió en recopilar todos los testimonios y documentos relacionados con el caso en la arquidiócesis.

El material recopilado será enviado ahora al Vaticano, donde expertos evaluarán su validez y determinarán si se trata efectivamente de un milagro. De los tres ejemplares oficiales que se requieren en esta etapa, uno permanecerá en el archivo de la arquidiócesis, mientras que los otros dos serán enviados al Dicasterio para las Causas de los Santos en Roma.

Será el P. Pablo Arteaga quien entregue los documentos en el dicasterio que él representa en Chile.

Al concluir esta etapa, la vicepostuladora, en nombre de la comunidad religiosa fundada por el Beato Reggio, reconoció: “Estamos muy contentas porque hemos concluido una tarea que ha significado tiempo, dedicación y oración”.

“Creemos firmemente que nuestro padre fundador vivió una auténtica vida de santidad y su carisma de acogida, fe y servicio sigue marcando nuestro camino”, afirmó.

El Dicasterio para las Causas de los Santos examinará ahora la validez de lo actuado en Santiago para evaluar, mediante los peritajes correspondientes, la autenticidad del presunto milagro.

¿Quién fue el Beato Tommaso Reggio?

El Beato Tommaso Reggio nació en Italia el 9 de enero de 1818. Fue un sacerdote y arzobispo italiano recordado por su servicio a los pobres y su compromiso con la educación cristiana.

Dedicó su vida a los pobres, enfermos y niños abandonados, destacándose por su sensibilidad social y por encarnar el Evangelio en el servicio a todos, sin distinción.

En 1878 fundó la Congregación de las Hermanas de Santa Marta, inspirada en el espíritu de hospitalidad de Marta de Betania, una obra al servicio de los más necesitados que hoy tiene presencia en Chile, Argentina, Brasil, México, Italia, India y El Líbano.

En 1892, Mons. Tommaso Reggio fue nombrado Arzobispo de Génova, donde impulsó reformas eclesiales, fortaleció la formación del clero y promovió la participación de los laicos en la vida de la Iglesia.

Falleció el 22 de noviembre de 1901, dejando como testimonio final las palabras: “Sólo Dios, sólo Dios me basta, que se haga la voluntad de Dios en todo”.

Fue beatificado el 3 de septiembre del 2000 por el Papa Juan Pablo II. El milagro que hizo posible su beatificación ocurrió en Valparaíso en 1986, y fue la sanación de una pequeña que cursaba primero básico en el Liceo Juana Ross de Edwards, quien estuvo al borde de la muerte por padecer el síndrome de “Guillain Barré” y atelectasia pulmonar.



