El Arzobispo de Arequipa, Mons. Javier del Río Alba, compartió el “histórico” mensaje que el Papa León XIV envió a la convención minera “Perumin” en Perú, alentando el compromiso con la justicia, la solidaridad, el respeto por el medio ambiente y el bien común.

La 37ª edición de “Perumin”, la convención minera más grande del Perú y de Latinoamérica y una de las más importantes de la región, reunió del 22 al 26 de septiembre en la ciudad de Arequipa a empresarios, inversionistas, profesionales, proveedores y representantes del gobierno para discutir los retos y oportunidades de la minería, la principal actividad económica del país.

El evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), junto con la Exhibición Tecnológica Minera (EXTEMIN), “que se realizan de modo paralelo, constituyen el segundo evento más importante del sector minero a nivel mundial”, precisa el prelado.

Mons. Javier del Río en la inauguración de Perumin en Arequipa. Crédito: Arzobispado de Arequipa.



El evento se realiza cuando la minería ilegal se expande cada vez más en el país. Según datos de la Presidencia del Consejo de Ministros, publicados en julio de este año, en el país hay más de 19 millones de hectáreas destruidas por esta actividad ilícitas y, sólo entre 2023 y 2025, se dejaron de pagar más de 7.500 millones de soles en impuestos, unos 2.150 millones de dólares.

El “histórico” mensaje del Papa León a Perumin

Según señala una nota del Arzobispado de Arequipa enviada a ACI Prensa, Mons. Del Río leyó el mensaje del Papa, que fue compartido a través del Nuncio Apostólico en Perú.

León XIV expresó su confianza en que “estos días de reflexión cualificada sobre la problemática de la industria minera peruana y las necesidades particulares de los que trabajan en el sector minero, alimenten en todos los participantes un renovado compromiso al servicio de la justicia, la solidaridad, el respeto por el medio ambiente y el bien común”.

El Pontífice, que fue Administrador Apostólico y Obispo de Chiclayo entre 2014 y 2023, pidió también “al Señor que sostenga con su gracia sus trabajos y les imparte la implorada Bendición Apostólica”.

Obsequian una imagen de Santa Rosa de Lima, Patrona de la minería, al Arzobispo de Arequipa en Perumin. Crédito: Arzobispado de Arequipa.



La palabra del Arzobispo de Arequipa

“Este mensaje es histórico, porque es primera vez que un Papa envía un mensaje a una edición de PERUMIN. Tuve el honor de leerlo antes de hacer la oración inaugural del evento y de participar en él con una delegación compuesta por representantes de diversas confesiones religiosas, en un hecho igualmente histórico ya que ha sido también la primera vez que los organizadores invitan a una delegación de este tipo”, comparte Mons. Del Río.

Su participación se dio, explica, “en el marco de la Iniciativa de Reflexiones sobre Fe y Minería, que tiene su origen en un encuentro realizado en el Vaticano en el año 2013, en cuya segunda edición, en el 2015, participó el Papa Francisco”.

Esta iniciativa, destacó el prelado, tiene como objetivo “promover el diálogo y la reflexión, iluminados por la fe, entre representantes de diversas religiones y líderes del sector minero, en búsqueda de una mejor participación de la minería a favor del bien común de la sociedad”.

La iniciativa se presentó el segundo día de la convención a los representantes de más de una docena de grandes empresas mineras, y el tercer día se presentó a toda la convención.

En el evento también hubo una exposición de Santa Rosa de Lima, primera Santa de América y Patrona de la Minería, declarada con este patronazgo en abril de 1996, durante el pontificado de San Juan Pablo II.