El Papa León XIV ha escogido como tema para la Jornada Mundial del Enfermo 2026: “La compasión del samaritano: amar llevando el dolor del otro”.

El lema pone en el centro la figura evangélica del buen samaritano, “quien manifiesta el amor al hacerse cargo del hombre herido y abandonado en el camino”, según el comunicado de prensa difundido por la Sala de Prensa del Vaticano.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Con ello, el Pontífice desea subrayar un aspecto esencial del amor al prójimo: este requiere gestos concretos de cercanía, capaces de asumir la fragilidad y el sufrimiento de los demás, en particular de quienes viven la enfermedad acompañada de pobreza, aislamiento o soledad.

La Santa Sede recordó además que también hoy Cristo, “Buen Samaritano”, se acerca a la humanidad herida y, a través de los sacramentos de la Iglesia, derrama “el aceite de la consolación y el vino de la esperanza”. De este modo, inspira acciones y gestos de ayuda solidaria hacia todos aquellos que padecen la vulnerabilidad de la enfermedad.