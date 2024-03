“Acabo de salir del Hospital Manuel Fajardo. Los familiares de un paciente grave, que está en la UCI de este lugar me han pedido el sacramento de la Unción para su ser querido. Me ha sido negada la entrada porque está prohibida”, relató el sacerdote.

El P. Pérez Soto precisó que no fue “maltratado más allá de la negación de un derecho” y comentó que entiende “la gravedad del cuidado que merecen los enfermos”. Sin embargo recordó que hay “modos de entrar o salir adecuadamente de un lugar así. Si no, lo atestigüe el estudiante de medicina que salió justo delante de mí”.

El sacerdote cubano también resaltó “la gravedad de la decisión de negar los auxilios espirituales a una persona en estado probablemente final. No es la primera vez que me ocurre. También en otras ocasiones me ha sido permitido”.