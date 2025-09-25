El Arzobispo de Toledo y Primado de España, Mons. Francisco Cerro Chaves, envió una carta a sus sacerdotes tras la detención del P. Carlos Loriente y los alentó a revisar sus vidas, a pedir ayuda si tienen alguna dificultad y a recordar que “el enemigo aprovecha la soledad” para envolverlos.

El 23 de septiembre el Arzobispado de Toledo confirmó la detención el domingo del sacerdote y canónigo de la catedral, que fue además algunos años vicario episcopal para el clero, por posesión de sustancias estupefacientes. Tras esto ha sido apartado de su ministerio de forma cautelar.

El diario español ABC informó que el Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos en Málaga, donde fue detenido el sacerdote, acordó el 24 de septiembre la libertad provisional del P. Loriente, que se ha acogido a su derecho a no declarar y que es investigado por un presunto delito contra la salud pública relacionado con sustancias que causan grave daño.

Tras admitir que “estamos atravesando una situación muy dolorosa en nuestra diócesis a raíz” de lo ocurrido con el P. Loriente, el Arzobispo de Toledo alentó a sus sacerdotes a dejar “a un lado todo lo que nos aparta” del Señor y los animó a “pedir ayuda si os encontráis en una dificultad porque el enemigo aprovecha la soledad y el aislamiento para envolvernos”.

Ante esta situación, Mons. Cerro invitó a sus sacerdotes a vivir “estos momentos con espíritu de fe, desde la verdad y con entrañas de misericordia. Que este dolor sea ocasión de acoger la llamada a la conversión que el Señor nos hace a cada uno y a nuestra diócesis”.

“Verdaderamente ninguno estamos libres de caer y por eso tenemos que ayudarnos a vivir en santidad, con renovado fervor, nuestro sacerdocio, teniendo como centro a Jesucristo vivo”, señaló y exhortó: “Revisemos nuestras vidas a la luz del Señor”.

Tras animar a sostener a los fieles “desde la visión sobrenatural que nos impulsa a la oración, al sacrificio y a la intercesión”, el prelado pidió a los sacerdotes rezar juntos, también por el P. Carlos Loriente y su familia.

“Para que el Señor le acompañe y sostenga en estos momentos y se haga presente en su vida desde la verdad y la misericordia. No nos olvidemos de encomendar a su familia”, concluyó.