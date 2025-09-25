León XIV recibió en la sala del Consistorio del Palacio Apostólico del Vaticano este jueves 25 de septiembre al superior de la Compañía de Jesús, P. Artuso Sosa, y a los colaboradores de la revista “La Civiltà Cattolica” en su 175 aniversario.

El Pontífice agradeció “el servicio fiel y generoso que habéis prestado a la Sede Apostólica durante tantos años”, destacando que la publicación hace presente a la Iglesia “en el mundo de la cultura, en sintonía con las enseñanzas del Papa y las directrices de la Santa Sede”.

En especial, León XIV valoró que “una de sus características es la de saber acercarse a la actualidad sin tener miedo a afrontar sus retos y contradicciones”.

A lo largo de su alocución, quiso detenerse en tres áreas que considera significativas sobre el trabajo desempeñado por la revista: “Educar a las personas para un compromiso inteligente y activo en el mundo, convertirse en la voz de los últimos y ser heraldos de esperanza”.

En referencia al primer aspecto, el Pontífice apreció que la publicación “puede ayudar a vuestros lectores a comprender mejor la compleja sociedad en la que vivimos, evaluando sus potencialidades y debilidades, en la búsqueda de esos ‘signos de los tiempos’ a cuya atención nos llamó el Concilio Vaticano II”, lo que permitirá a los lectores “hacer aportaciones válidas, también a nivel político, sobre cuestiones como la equidad social, la familia, la educación, los nuevos desafíos tecnológicos, la paz”.

Para León XIV, los artículos de “La Civiltà Cattolica” pueden ofrecer “instrumentos hermenéuticos y criterios de acción útiles, para que todos puedan contribuir a construir un mundo más justo y fraterno, en la verdad y en la libertad”.

Centrado en el segundo aspecto de su reflexión, dar voz a los pobres y excluidos, el Pontífice añadió: “Ser voz de los pequeños es, por tanto, un aspecto fundamental de la vida y de la misión de todo cristiano. Requiere, ante todo, una gran y humilde capacidad de escucha, de estar cerca de los que sufren, de reconocer en su grito silencioso el del Crucificado que dice: ‘Tengo sed’”, de modo que “sólo así es posible convertirse en eco fiel y profético de la voz de los necesitados, rompiendo todo círculo de aislamiento, soledad y sordera”.

En tercer lugar, en cuanto a ser heraldo de esperanza, el Papa expuso que se trata “de oponerse al indiferentismo de quienes permanecen insensibles a los demás y a su legítima necesidad de futuro, así como de superar la decepción de quienes ya no creen en la posibilidad de emprender nuevos caminos, pero sobre todo de recordar y proclamar que para nosotros la esperanza última es Cristo, nuestro camino”.

“En Él y con Él, ya no hay callejones sin salida en nuestro camino, ni realidades que, por duras y complicadas que sean, puedan detenernos e impedirnos amar con confianza a Dios y a los hermanos”, añadió.

Por último, León XIV resumió la misión de “La Civiltà Cattolica” con estas palabras: “Captar la mirada de Cristo sobre el mundo, cultivarla, comunicarla, testimoniarla”.