El actor estadounidense Arnold Schwarzenegger estará presente en el congreso “ Elevar la esperanza por la Justicia Climática ” que presidirá el Papa León XIV en Castel Gandolfo y que se celebrará del 1 al 3 de octubre.

Se trata de la segunda ocasión en la que el actor estadounidense coincidirá con un pontífice, después de que tuviera la oportunidad de saludar al Papa Francisco en enero de 2017 tras una audiencia general celebrada en el Aula Pablo VI del Vaticano.

Este encuentro internacional “busca impulsar una respuesta global frente a la crisis climática y ecológica desde la fe, la política y la sociedad civil”, según ha trasladado la Oficina de Prensa del Vaticano coincidiendo con el décimo aniversario de la encíclica Laudato Si’, del Acuerdo de París sobre el Clima y en el marco del Jubileo Ordinario de 2025.

Impulsado por el Movimiento Laudato si,’ en colaboración con numerosas organizaciones internacionales, contará además de con el exgobernador de California, con la ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, así como “obispos, responsables de organismos internacionales, líderes indígenas, expertos en clima y biodiversidad, y representantes de la sociedad civil”.

Según los organizadores, “durante tres días, se sucederán conferencias, paneles de discusión, momentos espirituales y encuentros culturales que pondrán de relieve el camino recorrido desde la publicación de Laudato si’ y los pasos urgentes que deben darse de cara a la COP30 en Brasil”.

Los objetivos declarados de esta cita son “celebrar los frutos de Laudato si’ y de la acción climática de comunidades de fe en la última década”, “Inspirar esperanza en medio de la crisis climática, con un programa espiritual y cultural único”, “movilizar compromisos concretos de líderes religiosos, políticos y sociales hacia la justicia climática” e “impulsar colaboración a largo plazo entre Iglesia, sociedad civil y responsables políticos”.

En la jornada del 1 de octubre, tras la bienvenida y a cargo de la directora del Movimiento Laudato sí’, Lorna Gold y de la presidenta del Movimiento de los Focolares, Margaret Karram, el Papa León XIV cerrará una ronda de testimonios protagonizada por la ministra brasileña y el exgobernador californiano.

En la segunda jornada destaca la ponencia magistral “Una razón para la esperanza” a cargo del Arzobispo de Porto Alegre, Cardenal Jaime Spengler, presidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil y del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

El tercer día del congreso se destinará a explorar formas prácticas en las que seguir profundizando en la aplicación de Laudato si’.