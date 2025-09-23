La Diócesis de Tlaxcala, la más antigua de México, conmemora su quinto centenario de erección canónica con una jornada de 500 horas de adoración eucarística continua ante el Santísimo Sacramento, como expresión de gratitud y renovación de la fe.

La iniciativa comenzó el pasado 12 de septiembre y concluirá el 3 de octubre, distribuyéndose entre los 93 templos que conforman los siete decanatos de la diócesis. Cada decanato asumió 50 horas de turno.

En un comunicado se señala que el objetivo de esta actividad es prepararse espiritualmente para celebrar el Jubileo de los 500 años “como acción de gracias y renovación de la fe”.

Asimismo, se invita a párrocos, vicarios y responsables de comunidades a promover la iniciativa durante las Misas dominicales y animar a familias, grupos parroquiales y fieles en general a “sumarse a este momento de unidad en torno a Cristo”.

Esta jornada de adoración forma parte del programa conmemorativo por los cinco siglos de la diócesis. En conferencia de prensa este 23 de septiembre, la diócesis anunció que el 12 de octubre se realizará una Eucaristía jubilar a las 11:00 a.m. (hora local) en el Seminario Conciliar de Nuestra Señora de Ocotlán, que será presidida por Mons. Joseph Spiteri, Nuncio Apostólico en México.

Durante esa ceremonia se presentará una réplica de la imagen de la Virgen de Guadalupe, tres palmas en memoria de los Santos Niños Mártires, un corazón que simboliza el amor maternal de María en su advocación de Ocotlán, y se hará el envío misionero de más de mil catequistas. Ese día se suspenderán las Misas parroquiales para que toda la comunidad participe en la Misa solemne.

Asimismo, se informó que el 13 de octubre se llevará a cabo la bendición y consagración oficial de la Santa Iglesia Catedral de Tlaxcala —que fuera un antiguo convento franciscano dedicado a Nuestra Señora de la Asunción—, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en julio de 2021. Aunque el templo ha funcionado históricamente como catedral, nunca había sido formalmente dedicado. La ceremonia también será presidida por el Nuncio Apostólico.

La primera diócesis en México

El sitio web de la Diócesis de Tlaxcala señala que ésta fue la primera sede episcopal establecida en territorio continental de la Nueva España. Aunque el Papa León X instituyó el obispado de Yucatán en 1519, nunca se consolidó por la escasez de población.

La historia de la diócesis comienza con la llegada de los primeros evangelizadores: “cuando llegaron los españoles al continente americano, traían con ellos la fe católica. Junto a Hernán Cortés llegaron Fray Bartolomé de Olmedo y el clérigo Juan Díaz quien celebró la primera misa en la Nueva España en tierras de lo que hoy es México, en 1519”, añade el sitio web.

Fue hasta 1527 que el fraile dominico Julián Garcés arribó a Tlaxcala, tomó posesión del monasterio franciscano y estableció formalmente la sede episcopal en la iglesia de la Asunción.

Aunque posteriormente la sede se trasladó al estado de Puebla, Tlaxcala conserva sus raíces históricas. Tras siglos de cambios y la pérdida temporal del nombre de la diócesis, el Papa Juan XXIII reinstauró en 1959 la actual diócesis, cuyos fieles celebran anualmente su historia y misión, agradeciendo “el don de la vida y a María su intercesión en favor de este pueblo que ama la ama”, asegura la diócesis.

