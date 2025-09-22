En el corazón de la Ciudad de México, hombres católicos se darán cita para realizar una procesión y rezar el Rosario en la explanada del Centro Histórico, frente a la Catedral Metropolitana, el próximo sábado 11 de octubre.

La convocatoria la realizan los Caballeros del Rosario, un movimiento internacional de laicos. En entrevista con ACI Prensa, Daniel Serrano, coordinador general del apostolado, explicó que la reunión comenzará a las 11:15 horas (hora local) en el Templo Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús, desde donde partirá la procesión a las 12:00 horas hacia la explanada del Zócalo, como se conoce comúnmente a la plaza mayor de la capital mexicana.

Serrano precisó que desde hace tres años, entre el 7 y el 12 de octubre, este acto se organiza en la Ciudad de México en el marco del Día Mundial del Rosario. Describió la iniciativa como “un acto de fe y de humildad para la conversión de nuestros corazones, la paz del mundo y la salvación de las almas”.

“Como sociedad nos hemos hecho hacia atrás y es momento de salir como varones a defender nuestra fe”, expresó.

Rosario de hombres frente la Catedral de la Ciudad de México. Crédito: EWTN Noticias

Actualmente, el apostolado tiene presencia en Estados Unidos, Venezuela, España, Colombia, Argentina, Ecuador y Chile, además de México, donde se encuentra en 30 estados. Sus miembros, asegura Serrano, han sido “testigos de muchos milagros dentro de los miembros del apostolado. Cosas que Dios hace a través de la Virgen María, por nuestras peticiones”.

Los Caballeros del Rosario promueven el rezo público del Santo Rosario liderado por varones en respuesta a las peticiones de la Santísima Virgen María, especialmente en su advocación de Fátima.

Según explica, su misión es impulsar la oración cada primer sábado de mes, así como fomentar “la vivencia de las virtudes cristianas en los laicos y su compromiso con la sociedad para que, finalmente, puedan defender y promover el derecho católico en el ámbito público”.

Además de las reuniones mensuales, el apostolado celebra fechas especiales como el 13 de mayo, día de Nuestra Señora de Fátima, el 7 de octubre, día de Nuestra Señora del Rosario y el 12 de diciembre, en el día de Nuestra Señora de Guadalupe.

Este año, el encuentro coincide con el retiro anual “El Combate Espiritual”, que se realizará del 10 al 12 de octubre. Aunque en ediciones pasadas estaba dirigido principalmente a coordinadores y subcoordinadores, por primera vez se abre a todos los miembros y a hombres interesados en integrarse, aunque con cupo limitado.

El retiro contará con el acompañamiento de los Heraldos del Evangelio, Legionarios de Cristo y sacerdotes diocesanos, y se complementará con conferencias impartidas por el P. Ángel Espinoza de los Monteros y el académico Jorge Traslosheros, doctor en Estudios Latinoamericanos y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).