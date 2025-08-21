El “ejército” del Rosario de Hombres vuelve a las calles del Perú el próximo sábado 6 de septiembre, un evento que se realizará en 8 ciudades, incluidas Chiclayo y Callao, sedes donde el Papa León XIV fue obispo entre 2014 y 2023.

El Rosario de Hombres es una devoción nacida en Polonia, que poco a poco se fue extendiendo a distintos lugares del mundo y que busca manifestar públicamente la fe católica “y su adoración a Dios, en medio de la apostasía general de la sociedad, acogiendo el pedido de la Madre de Dios, la Virgen María, de rezar el Santo Rosario”, explica a ACI Prensa uno de los organizadores en Lima, Carlos Waite.

Con este fin, prosigue, se congregan varones que buscan “recuperar la masculinidad de los hombres, del verdadero varón, del hombre virtuoso que hace lo correcto sin importar el coste personal que pueda tener, que es capaz de entrega y sacrificio por todo lo noble que Dios le dio en su misión dentro de la familia y la sociedad”.

De este modo, precisa Waite, el Rosario de Hombres es una respuesta pública a “todo aquello que aparte al hombre de Dios y de su plan de salvación en la sociedad, así como contra todo tipo de ideologías anticristianas, que destruyen el orden natural, la familia, el matrimonio, la vida, la masculinidad y feminidad”.

“En San José vemos la figura de varón y padre, del hombre que trata en lo cotidiano a Dios, que sigue su voluntad, que es capaz de sacrificio y entrega a su familia en el silencio”, resalta.

¿Dónde se rezará el Rosario de Hombres el 6 de septiembre en Perú?

Los organizadores han anunciado en sus redes sociales que el Santo Rosario de Hombres se realizará en 8 ciudades:

En Chiclayo, la diócesis donde el Papa León XIV fue obispo, los participantes se reunirán en la Plaza de Armas, frente a la Catedral, a las 6:00 p.m.

En el Callao, diócesis donde Robert Prevost fue administrador apostólico, los varones se reunirán en la Plaza Isabel la Católica (Bellavista) a las 9:00 a.m.

En Lima, habrá dos rosarios: El primero en el Óvalo José Quiñones en San Isidro a las 9:00 a.m.; y el segundo a las 7:00 p.m. en la Plaza Mayor de Lima.

En Arequipa habrá primero una concentración en la Plaza España, para luego dirigirse a a la Plaza de Armas a las 4:20 p.m.

En Ica se rezará en el Boulevard de Luren, ubicado en la calle Piura a las 4:00 p.m.

En Trujillo también habrá dos rosarios: el primero en el Parque de Huamán, en el distrito de Víctor Larco a las 9:30 a.m.; y el segundo en la Plaza de Armas a las 5:00 p.m.

En Carhuaz, ciudad del departamento de Ancash, el Rosario de Hombres será en la Plaza Mayor a las 6:30 p.m.

En Piura los varones rezarán en el Parque Juan Pablo II a las 6:00 p.m.