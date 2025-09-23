El Cardenal Angelo Acerbi, diplomático retirado de la Santa Sede y decano de edad del Colegio Cardenalicio, cumple 100 años este martes 23 de septiembre.

Nacido en 1925 en Sesta Godano, provincia de La Spezia (Italia), Acerbi se convierte en el cuarto purpurado en la historia en alcanzar esta edad.

En octubre de 2024, el Papa Francisco le dio la bienvenida al Colegio Cardenalicio, creándolo cardenal “in pectore” en reconocimiento a sus logros y contribuciones a lo largo de su extensa trayectoria al servicio de la Iglesia.

El Cardenal más longevo de la historia fue Corrado Bafile (1903-2005), también diplomático italiano del Vaticano y nuncio apostólico en Alemania, que vivió hasta los 101 años.

Servicio diplomático en los cinco continentes

Ordenado sacerdote el 27 de marzo de 1948, Angelo Acerbi ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en 1956. Durante las dos décadas siguientes trabajó en las representaciones pontificias de Colombia, Brasil, Francia, Japón y Portugal, además de colaborar en el Consejo para los Asuntos Públicos Eclesiásticos de la Secretaría de Estado.

En 1974, el Papa Pablo VI lo nombró pro nuncio apostólico en Nueva Zelanda y delegado apostólico en el Océano Pacífico, asignándole la sede titular de Zella y el título personal de arzobispo.

El 30 de junio de ese mismo año recibió la ordenación episcopal en la Basílica de San Pedro de manos del propio pontífice. Su lema episcopal fue In fide et lenitate (“En la fe y la mansedumbre”).

El secuestro en Colombia

Cinco años más tarde, San Juan Pablo II lo designó nuncio apostólico en Colombia. Allí enfrentó uno de los episodios más dramáticos de su vida.

En febrero de 1980, fue secuestrado junto con otros diplomáticos, por el grupo armado de la guerrilla “Movimiento 19 de Abril”. Estuvo retenido durante aproximadamente seis semanas. Según relató después, pudo celebrar Misa a diario para los rehenes, experiencia que marcó profundamente su ministerio.

Reconstrucción de la Iglesia en Hungría

En 1990 fue trasladado a Hungría como primer nuncio apostólico después del periodo comunista, reabriendo la Nunciatura cerrada en 1920.

Durante su misión impulsó la reconstrucción de la Iglesia local y del clero tras la caída del régimen, además de negociar y firmar varios acuerdos bilaterales entre Budapest y la Santa Sede.

De 1994 a 1997 fue el primer nuncio en Moldavia y posteriormente fue destinado a los Países Bajos.

El 27 de febrero de 2001, Juan Pablo II aceptó su renuncia por límite de edad. Desde entonces y hasta 2015, Acerbi sirvió como prelado de la Soberana Orden Militar de Malta.



