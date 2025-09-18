El Jubileo de los Trabajadores de la Justicia, que se celebrará este sábado 20 de septiembre, congregará a unos 15.000 peregrinos procedentes de todo el mundo, lo que ha obligado a trasladar los actos a la Plaza de San Pedro.

Es la primera vez en la historia de los jubileos que se dedica un evento singular a quienes, realizando diversas funciones, están comprometidos “en el mundo de la justicia secular, canónica, eclesiástica, del Estado de la Ciudad del Vaticano, de la Curia Romana, como jueces, fiscales, magistrados, abogados, operadores jurídicos, personal administrativo” junto a sus familias, según informó la Oficina de Prensa del Vaticano.

Los participantes inscritos proceden de un centenar de países de todo el mundo, siendo las delegaciones más numerosas las de Italia, España, Portugal, Polonia, Francia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile, Australia, Nigeria, Perú y Filipinas.

Entre los peregrinos habrá representantes de importantes instituciones del mundo jurídico, desde las facultades de Derecho de diversas universidades pontificias o dependientes de diferentes instituciones católicas, asociaciones profesionales y entidades oficiales.

Está confirmada la presencia de representantes del Ministerio de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo Superior de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Casación de la República Italiana; de la Confederación de Juristas Católicos de Francia; y de los Tribunales Supremos de los Estados Unidos, Brasil, Colombia y España.

De igual manera, habrá representación de la Magistratura del Vaticano, el Tribunal de Cuentas, la Presidencia del Consejo de Estado italiano, la Unión Internacional de Juristas Católicos y la Unión de Juristas Católicos Italianos, entre otras entidades.

Mons. Rino Fisichella, Pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización, dará la bienvenida en la Plaza de San Pedro a los peregrinos y presentará la Lectio Divina preparada por Mons. Juan Ignacio Arrieta, secretario del Dicasterio para los Textos Legislativos, sobre el tema "Iustitia Imago Dei: el operador de justicia, instrumento de esperanza".

Los peregrinos dispondrán de traducción simultánea a través de la aplicación Vatican Vox, descargable de forma gratuita, y para cuyo uso se recomienda el uso de auriculares.

A mediodía, hora de Roma, el Papa León XIV celebrará la Audiencia Jubilar y dirigirá sus palabras en particular a los Trabajadores de la Justicia. Al concluir, los peregrinos se dirigirán a la Puerta Santa de la basílica papal.

En el marco del Jubileo de los Trabajadores de la Justicia, se celebrará un evento vespertino en el Palacio de la Cancillería de Roma: un coloquio protagonizado por Samuel Alito, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, organizado por la Embajada de los Estados Unidos de América ante la Santa Sede.

Por otro lado, el Palazzo Altemps de Roma acogerá otro evento organizado por la Embajada de Francia ante la Santa Sede y los Establecimientos Píos de Francia en Roma y Loreto, que estará presidido por el sacerdote francés Patrick Valdrini, profesor de la Pontificia Universidad Lateranense.