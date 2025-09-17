El Cardenal George Jacob Koovakad, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, alentó a que las religiones del mundo lleven “esperanza a un mundo desesperado”, en un evento que se realiza en Astana, Kazajistán.

Así lo indicó el purpurado indio en su intervención en el VIII Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, titulado Diálogo entre religiones: sinergia para el futuro, que se celebra este 17 y 18 de septiembre, y en el que participan unas 100 delegaciones de unos 60 países.

Según informa Vatican News, entre los participantes hay líderes cristianos, musulmanes, budistas, judíos, hinduistas, taoístas, sintoístas, así como representantes de organizaciones internacionales, académicos y personalidades.

El cardenal cuestionó a los presentes sobre el aporte de las religiones en estos “tiempos oscuros” y dijo que “estamos aquí para reflexionar sobre nuestra responsabilidad común: cambiar el curso de la historia de la violencia a la paz; llevar esperanza a un mundo desesperado; salvaguardar el medio ambiente”.

Tres factores para construir la paz

1. El desarrollo de cada persona

El Cardenal Koovakad explicó luego el primero de tres factores que propone para construir la paz: “la necesidad de desarrollo social, económico, cultural y espiritual de cada persona”, en alusión a la encíclica Popolorum progressio del Papa San Pablo VI.

“El desarrollo es una condición previa que permite a las personas vivir con dignidad, libres de presiones indebidas, con la posibilidad de ser felices. Este bienestar no puede reservarse solo para algunos y excluirse a otros. Debe ser equitativo, de lo contrario no durará”, destacó el cardenal indio.

2. El diálogo con Dios

El segundo factor es “el diálogo vertical con Dios que abre una nueva visión de esperanza para la humanidad y para la Tierra”. “No hay esperanza sin Dios, que es la verdad suprema”, aseguró

Los Diez Mandamientos son un ejemplo de cómo “la ética global puede arraigarse en las tradiciones religiosas” y además “pueden inspirar caminos de paz y reconciliación”.

“Es nuestro deber como líderes religiosos, infundir en la sociedad terrenal los valores universales presentes en nuestras respectivas tradiciones religiosas para reorientar la historia hacia un mundo armonioso”, subrayó.

3. No nos salvamos solos

Recordando lo que solía decir el Papa Francisco, el prefecto resaltó que “no nos salvamos solos, estamos interconectados y somos interdependientes”. “Nuestras religiones nos enseñan que somos una sola familia humana, hermanos y hermanas unos para otros” afirmó, y por eso la colaboración interreligiosa es “indispensable”.

Tras señalar que el congreso religioso de Astana ya es “un signo de esperanza”, el prefecto recordó las palabras del Papa León XIV a los participantes en el Encuentro Interreligioso celebrado hace unos días en Bangladesh: “Permanezcamos unidos contra las fuerzas de la división, el odio y la violencia que con demasiada frecuencia han afligido a la humanidad”.