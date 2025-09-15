El Jubileo de la Consolación, el primer gran acontecimiento del Año Santo 2025 tras la pausa estival, contará con el poderoso testimonio de perdón de Diane Foley. Su hijo Jim, que había entrado en Siria para contar las barbaridades de la guerra, fue secuestrado por el Estado Islámico (ISIS) en noviembre de 2012.

Durante 21 largos meses, en los que los terroristas exigieron un rescate millonario por el fotoperiodista, sólo encontró consuelo en la Iglesia de San Antonio de Padua (St. Anthony of Padua Parish) en Rochester, New Hampshire.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Cada día se acercaba al templo para rogar de rodillas a Dios la liberación de su hijo. Pero un día llegó la peor de las noticias: el 19 de agosto de 2014 su hijo fue decapitado. No hubo cuerpo que enterrar. Sólo un vídeo que dio la vuelta al mundo.

Un funeral sin el cuerpo de su hijo y el juicio de los terroristas que lo asesinaron

Incluso para los creyentes, Dios actúa de forma misteriosa. Pero la gracia que experimentó esta madre en la parroquia, su refugio espiritual en aquellos meses de incertidumbre, la acompañó en todo lo que vino después: el funeral sin el cuerpo de su hijo y, años más tarde, la detención y el juicio de Alexanda Kotey y El Shafee Elsheikh, dos de los terroristas responsables de su muerte.

Durante la Vigilia de Oración presidida por el Papa León XIV en la Basílica de San Pedro tomará la palabra Foley, quien ha convertido su duelo en una plataforma de defensa de la libertad de prensa y la dignidad humana.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Ante decenas de miles de fieles compartirá cómo logró reconciliarse con su propia pérdida y, de manera sorprendente para muchos, perdonar a Alexanda Kotey, uno de los yihadistas responsables de la muerte de su hijo.

Mantener vivo el espíritu de su hijo

Su testimonio, recogido en el libro American Mother, escrito junto al novelista irlandés Colum McCann, es una narración íntima de fe y resistencia. En agosto, pudieron presentarle este volumen al Papa León XIV. Hoy dirige la James W. Foley Legacy Foundation a través de la que mantiene vivo el espíritu de su hijo y promueve la defensa del periodismo en zonas de guerra o países conflictivos.

En agosto presentó el libro en el que comparte su historia con el Papa León XIV. Crédito: Victoria Cardiel/EWTN News

El Jubileo de la Consolación, convocado por el Dicasterio para la Evangelización, está dirigido a quienes atraviesan o han atravesado situaciones de duelo, sufrimiento o necesidad. Más de 8.500 personas, llegadas de Italia, Alemania, Polonia, España, Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú, Bolivia y Australia, peregrinarán a la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro.

La jornada culmina a las 17:00 con la Liturgia de la Palabra, centrada en la parábola del Buen Samaritano (Mc. 10, 25-37), seguida de dos testimonios: además de Foley, tomará la palabra Lucia Di Mauro Montanino, madre de un joven asesinado por la mafia de Nápoles.

Junto a Foley, estarán presentes en el Jubileo de la Consolación numerosas asociaciones que trabajan con personas en duelo o situación de vulnerabilidad: la Asociación “Figli in cielo” (Hijos en el cielo), la Casa Familia Paolo VI, la Asociación Villa Maraini, la Asociación Italiana de Víctimas de Accidentes de Tráfico y “Scintille di Speranza” (Centinelas de la esperanza).

El testimonio de Diane Foley será uno de los momentos más esperados de la jornada. Su presencia en Roma recuerda que el perdón, aunque difícil, puede convertirse en un acto de resistencia frente a la violencia y en una semilla de esperanza para otros que han perdido lo más querido.