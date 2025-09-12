Antonia Salzano, madre de San Carlo Acutis, recientemente canonizado, envió un mensaje especial a la juventud mexicana en el que los invitó a ser “santos, no fotocopias”.

El conocido como el “Santo Milenial”, Carlo Acutis, fue canonizado el 7 de septiembre junto a Pier Giorgio Frassati. En este marco, un video con el saludo de su madre fue publicado el 8 de septiembre en las redes sociales de distintas diócesis del país, así como de la Dimensión Episcopal Mexicana de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes (DEMPAJ).

En el mensaje, Salzano recordó que México tiene a la “Virgen de Guadalupe, que es una cosa increíble y tiene también a José Sánchez de Río” y añadió que ahora también cuenta con la cercanía de su hijo, a quien ella llamó cariñosamente “Carlitos”.

Además recordó “Carlos amaba mucho México” y Salzano resaltó que es “un país maravilloso. Y ustedes son especiales, ¿por qué? porque tiene una gran fe”. Destacó también que es un país “con muchas vocaciones, es un país fervoroso, un país que Jesús ama mucho”.

En ese sentido, pidió a los jóvenes que todo en sus vidas tiene que “ser especial, santos, no fotocopias, como decía Carlos, porque usted es llamado a ser santos”.

La frase retoma una expresión atribuida al joven italiano: “Todos nacen originales, pero muchos mueren como fotocopias”. Sobre esta enseñanza, el postulador de la causa de canonización, Nicola Gori, explicó que significa que las personas “son originales en el sentido que cada uno recibe talentos de Dios”, pero luego “se pierde y se homologa, volviéndose uno de la masa y confundiéndose con el resto”.

En el mismo video, Antonia Salzano recomendó a los jóvenes tres elementos como camino de santidad: la Eucaristía, el Rosario, la Biblia como “los remedios para ser santo”.

Relación de Carlo Acutis con México

No es la primera vez que Salzano resalta la relación especial de Carlo con México. En entrevista con ACI Prensa en 2023 señaló que “A él le gustaba mucho, muchísimo México. A él le gustaba la fe que tienen los mexicanos. Había conocido a grupos religiosos mexicanos. Él [Carlo] conoció su fe; tenía admiración”.

En esa ocasión, también reveló que su hijo investigó sobre las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe en 1531. En su muestra sobre los Milagros Eucarísticos, Carlo hizo referencia a la Virgen, “porque estaba embarazada”, lo que interpretó como una aparición eucarística, “porque la Eucaristía es Jesús”, explicó su madre.

Carlo Acutis, nacido en Italia en 1991, falleció en 2006 a los 15 años a causa de leucemia. Se destacó por su profunda fe y su pasión por la informática, que utilizó para crear una exposición digital de milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia en diversos países. Fue beatificado en 2020 y su muestra “Los Milagros Eucarísticos en el mundo” está compuesta por 163 paneles que presentan casos documentados en 20 naciones.