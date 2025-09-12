La Fundación Red Madre, que atiende en España a madres gestantes en dificultad, atendió en 2024 a más de 63.000 y 8 de cada 10 decidieron no abortar gracias al apoyo de las asociaciones que coordinadas, dan servicio en todo el país.

En total, 63.971 mujeres recurrieron a Red Madre a lo largo del año pasado, la mayor parte de las cuales, más de 34.000, se encontraban embarazadas y en situación de vulnerabilidad por diversas causas.

Fueron más de 5.000 las que solicitaron ayuda por encontrarse en riesgo de aborto y otras casi 30.000 fueron madres con hijos.

La mayoría de ellas tenía entre 18 y 39 años y acudieron a Red Madre a pesar de contar en un 58% con apoyo familiar y que en el 61% de los casos tenían respaldo del padre. Sin embargo, 3 de cada 4 estaban desempleadas y 1 de cada 5 sólo tenía trabajo esporádico.

En cuanto a su origen, la memoria anual correspondiente al año 2024 de Red Madre refleja que, en los últimos cinco años, el número de españolas que acuden a sus servicios ha descendido, pasando del 41% al 23,5%, mientras que el de madres extranjeras se elevó del 58% al 76,5%.

Los más de 1.000 voluntarios de Red Madre proporcionaron pañales, leche maternizada, alimentos y productos higiénicos, además de ofrecerles orientación e información general, acompañamiento emocional, asesoramiento psicológico, apoyo en la búsqueda de empleo, asesoramiento legal, apoyo médico y atención al trauma postaborto.

Desde 2007, Red Madre ha atendido a más de 400.000 mujeres. Su directora general, Amaya Azcona, señala en un comunicado difundido por la entidad que “las cifras asistenciales de nuestra Memoria de Actividades reflejan que los apoyos públicos existentes siguen siendo muy escasos y es necesario que las Administraciones públicas lleven a cabo planes que ofrezcan las ayudas específicas que necesita una embarazada en España desde el momento en que se recibe la noticia del embarazo”.

Más allá de la labor asistencial, Red Madre realiza un trabajo de concienciación a través de centros educativos, que en 2024 alcanzaron a 3.600 alumnos y 500 profesores y padres.