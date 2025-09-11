La Archidiócesis de Sevilla informó de la muerte del P. Pedro Elena García, de 32 años, el jueves 10 de septiembre, tras haber estado internado durante varios días en la unidad de cuidados intensivos a causa de un paro cardiaco. El presbítero hizo que muchos católicos en España y otros lugares se unieran en oración.

“Desde que se conociera la noticia de su hospitalización, han sido numerosas las muestras de cariño y oraciones que ha recibido tanto la familia como las comunidades parroquiales de Los Palacios y Villafranca y Lantejuela”, señala la nota de la Archidiócesis de Sevilla.

El texto indica además que el P. Pedro “ha generado una corriente de afecto allá por donde ha pasado, y durante su convalecencia en el hospital de Dos Hermanas ha sido constante la presencia de grupos de fieles orando por su recuperación”.

“Igualmente significativas han sido las muestras de cercanía expresadas estos días a través de las redes sociales por particulares e instituciones eclesiales”, añade.

En su cuenta de X, el Arzobispo de Sevilla, Mons. José Ángel Saiz Meneses, expresó su dolor por la muerte del joven sacerdote y animó a rezar “por su eterno descanso y pedimos a Cristo Buen Pastor, Sumo y Eterno Sacerdote que le abra las puertas del Cielo. Os pido que recemos también por su familia en estos momentos”.

“A nuestra Madre la Virgen de los Reyes y madre de todos los sacerdotes le imploramos con fe y esperanza”, agregó. La publicación del prelado ha tenido, hasta la publicación de esta nota, 157.000 vistas, 5.000 me gusta y 409 comentarios.

Otro sacerdote de Sevilla, identificado en X como Israel R.G., publicó el 6 de septiembre un pedido de oración por el P. Pedro, que ha tenido hasta ahora 292.300 vistas, 19.000 me gusta y 2.000 comentarios.

"Ruego una ORACIÓN, por favor".

Mi joven compañero y hermano sacerdote(también de mi Archidiócesis de Sevilla), Pedro Elena, sufrió un infarto cerebral y está gravemente hospitalizado.

Dios mío obra en él con tu poder y sánalo si es Tu voluntad.#Oración 😞🙏🏻 pic.twitter.com/W1PUpaar4v — P. Israel R. G. (@PIsraelRG) September 6, 2025



Un par de días antes, el 4 de septiembre, la cuenta de Jóvenes Católicos también pidió rezar por el presbítero, llegando a tener más de 64.000 vistas, 3.000 me gusta y 524 republicaciones.

Las exequias del fallecido sacerdote se celebraron este jueves en la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva de Lebrija.

¿Quién fue Pedro Elena García?

Pedro Elena García fue un sacerdote español nacido en Lebrija el 21 de abril de 1993. Como diácono, estuvo destinado en la parroquia sevillana de la Ascensión del Señor.

Fue ordenado sacerdote el 20 de junio de 2020 por el entonces Arzobispo de Sevilla, Mons. Juan José Asenjo. Presidió su primera Misa en la capilla del monasterio de las religiosas concepcionistas de su pueblo natal.

Ejerció su ministerio sacerdotal como vicario parroquial de Sta. María La Blanca en los Palacios y Villafranca. De acuerdo a Religión en Libertad, el sacerdote era muy cercano a Hakuna Sevilla.