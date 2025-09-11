Un nuevo estudio del Pew Research Center encontró que la religión no desempeña un papel importante en la manera en que la mayoría de los estadounidenses vota en elecciones en Estados Unidos.

La investigación se llevó a cabo como parte del “About the American Trends Panel” de Pew. Se realizó del 5 al 11 de mayo y encuestó a una muestra representativa de 8.937 adultos estadounidenses. El margen de error de muestreo fue de más o menos 1,4 puntos porcentuales.

De los participantes que respondieron, el 56% de los estadounidenses afirmó que la religión influye en su voto “un poco” o “nada en absoluto”, el 18% dijo que influye “algo”, y el 25% comentó que la religión afecta su voto “mucho” o “bastante”.

Susan Hanssen, profesora de historia en la Universidad de Dallas, dijo a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que los datos son “sorprendentes” porque “no siguen una curva normal”.

“Uno esperaría que en los extremos del espectro sociológico, una pequeña parte de la gente no votara de acuerdo con sus creencias religiosas, que la mayoría votara en cierta medida en consonancia con ellas, y que un grupo reducido votara absolutamente en función de sus creencias religiosas. Pero esta curva es lo opuesto”.

“Esto refleja lo que sabemos sobre las personas que rezan antes de las comidas”, explicó Hanssen. “O siempre bendicen los alimentos y votan según sus creencias religiosas, o nunca lo hacen y tampoco votan tomando en cuenta sus creencias. Muy pocas personas lo hacen ocasionalmente y consideran a Dios sólo de vez en cuando al votar. Parece ser algo de todo o nada con Dios”.

Hanssen sugirió una posible razón detrás de los hallazgos. “El hecho de que la mayoría se encuentre en un extremo del espectro, sin tomar en cuenta a Dios o la religión al votar, encaja perfectamente con nuestra deplorable tasa de natalidad”, dijo.

“Es evidente que la gente vive para un beneficio económico inmediato y no piensa ni en la próxima generación (sus hijos y nietos) ni en la eternidad. La mentalidad anticonceptiva generalizada ha socavado el hábito de votar en función de la familia, los valores y los principios religiosos”.

Subconjunto católico

Entre los católicos encuestados, el 24% dijo que la religión afecta sus patrones de voto “mucho” o “bastante”, el 22% afirmó que “algo”, y el 54% respondió “un poco” o “nada en absoluto”.

La mayoría (67%) de los católicos también declaró que “Dios no se involucra en las elecciones presidenciales de Estados Unidos”. La investigación encontró que el 26% de los católicos dijo estar de acuerdo con que la elección de Trump “forma parte del plan general de Dios, pero no necesariamente significa que Dios aprueba las políticas de Trump”. Sólo un 5% respondió: “Dios eligió a Trump para ser presidente porque aprueba sus políticas”.

El informe de Pew reveló que la religión influye más en el voto de los cristianos evangélicos que en el de otros grupos religiosos. Entre los encuestados, más de la mitad (51%) de los cristianos evangélicos blancos dijeron que su religión influye “mucho” o “bastante” en su voto.

Los votantes menos afectados por creencias religiosas fueron, como era de esperarse, los que se identifican como ateos, con un 88% que declaró que los afecta “un poco” o “nada en absoluto”. Entre los que sí tienen afiliación religiosa, los cristianos no evangélicos fueron los que menos reportaron que sus creencias influyen en su voto.

Los republicanos (34%) fueron casi el doble de propensos que los demócratas (18%) a decir que la religión influye en cómo votan. Los republicanos también eran más propensos a creer que los recientes resultados electorales formaban parte del plan general de Dios, incluso si Dios no necesariamente aprueba las políticas del ganador.

En relación con la elección presidencial más reciente, la encuesta planteó una pregunta a los cristianos sobre qué deberían pensar los “buenos cristianos” acerca de Trump. El estudio halló que el 80% de los cristianos estadounidenses respondió que “los buenos cristianos pueden discrepar sobre Donald Trump”, el 11% dijo que “oponerse a Trump es esencial para ser un buen cristiano”, y el 7% afirmó que “apoyar a Trump es esencial para ser un buen cristiano”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.