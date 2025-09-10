El Papa León XIV calificó el reciente ataque de Israel contra el grupo terrorista Hamás en Doha (Qatar), como una situación “verdaderamente grave”.

En la tarde del 9 de septiembre, a la salida de Castel Gandolfo —donde había pasado la jornada—, el Santo Padre se dirigió a los medios y calificó de “verdaderamente grave” el reciente ataque de Israel contra el grupo terrorista Hamás en Doha (Qatar).

Al referirse a la creciente tensión del conflicto de Oriente Medio, el Pontífice afirmó: “No sabemos hacia dónde se dirigen las cosas; siempre es grave. Debemos rezar con fervor y seguir trabajando, buscando e insistiendo en la paz”.

Ese mismo martes, Israel lanzó un ataque contra dirigentes de Hamás reunidos en la capital de Qatar, en el que murieron al menos seis personas.

Este miércoles, al término de la Audiencia General celebrada en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre recordó que este 10 de septiembre se celebra en Polonia la Jornada Nacional de los Niños Polacos Víctimas de la Guerra, “que conmemora simbólicamente sus sufrimientos y su contribución” a la reconstrucción del país después de la Segunda Guerra Mundial.

En este contexto, animó a los fieles a recordar “en sus oraciones y en sus proyectos humanitarios también a los niños de Ucrania, de Gaza y de otras regiones del mundo afectadas por la guerra”.

Habla con el P. Romanelli tras la evacuación inmediata en Gaza

A las puertas de Castel Gandolfo, el Pontífice también manifestó su preocupación por la situación en Gaza, después de que Israel ordenara la evacuación inmediata de los residentes ante una inminente intensificación de las operaciones militares.

El Papa León XIV explicó que había intentado sin éxito contactar al P. Gabriel Romanelli, párroco de la iglesia de la Sagrada Familia, el único templo católico en Gaza.

“Intenté llamar al párroco ahora, pero no tengo noticias”, comentó. “Ciertamente estaban bien, pero tras esta nueva orden ya no estoy seguro”, lamentó.

Horas más tarde, el propio P. Romanelli informó en su cuenta de X que finalmente logró hablar con el Santo Padre. “Nos preguntó cómo estábamos y cómo era la situación. Nos envió su bendición y está rezando por nosotros y por la paz”, escribió.