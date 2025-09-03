El Obispo de Paterson, New Jersey (EE.UU.), Mons. Kevin J. Sweeney, presidió esta mañana la Misa exequial del P. Rafael Ángel Ciro, sacerdote colombiano de 45 años que se suicidó el 27 de agosto, y en una sentida homilía recordó que Jesús, que comprende nuestros dolores y sufrimientos, “está aquí y nos consuela”.

En sus palabras al comenzar la Eucaristía, en inglés y español, y ante la madre del sacerdote, doña Elena Guarín, y su hermano Jairo, el obispo se dirigió a ella y le dijo: “estamos con ustedes, con usted y toda la familia allá en Colombia. Somos todos una sola familia, con nuestro obispo emérito Mons. Serratelli, con todos los sacerdotes. También somos tus hijos nosotros doña Elena: la madre de un sacerdote es la madre de todos los sacerdotes. Usted también es nuestra mamá”.

“Compartimos el dolor, pero también compartimos la fe, especialmente con la comunidad de San Esteban y todas las parroquias donde el Padre Rafael sirvió como sacerdote”, continuó el prelado.

Jesús entiende nuestros dolores y sufrimientos

Después, en su homilía sobre el Evangelio de la muerte de Lázaro, y siempre hablando en inglés y español, el prelado comenzó recordando la letra de una conocida canción: “Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo me puede oír”.

“Creemos esto, Jesús nuestro Dios está aquí, en la casa de doña Elena y del Padre Rafael en Colombia, en el corazón de cada uno aquí presente, Jesús nos habla y nos consuela. Viene a nosotros, como fue a aquella casa en Betania, que también estaba en duelo”, resaltó Mons. Sweeney.

El Obispo de Paterson indicó luego que “tal vez estamos como Martha, con ira, preguntándole a Jesús dónde estaba y si hubiera estado tal vez mi hermano no habría muerto. Él no responde la pregunta de Martha con una explicación y tampoco nos da una explicación hoy a todas nuestras preguntas, pero nos responde como le responde a Martha. ‘Tu hermano resucitará’”.

“Y ella le dice con dolor que sabe que resucitará al final de los días. Y Jesús le dice, le dice a doña Elena y a nosotros ‘Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá para siempre’”.

El prelado comentó entonces que “Jesús está aquí en este momento y camina con nosotros y acompañará a los sacerdotes que irán con el Padre Rafael para su sepultura en su querida Colombia”.

“La línea más breve del evangelio dice: ‘Jesús lloró’. Él entiende nuestros dolores y sufrimientos y nos invita a caminar con Él y María Santísima hasta el calvario. Sólo Dios conoce el camino del padre Rafael, su día a día, sólo Dios sabe cuántas familias e individuos acompañó, y que ahora lloran”.

Mons. Sweeney agradeció luego a la señora Elena por haberle dado a la Iglesia a “un sacerdote buenísimo. ¡Un aplauso para nuestro querido padre Rafael! A su hermano Jairo, los sacerdotes somos tus hermanos también”.

Al final de su homilía, el obispo dijo: “A cualquier que ahora se sienta solo o ansioso, le quiero decir ‘no estás solo’. Dios no nos deja solos. Si estás luchando con dificultades, emociones psicológicas, depresión, no estás solo, no estás sola, queremos caminar contigo”.

“Damos gracias por el sacerdocio del Padre Rafael Ángel Ciro, lo encomendamos a Dios ahora”, concluyó.

Biografía del P. Rafael Ángel Ciro

Rafael Ángel Ciro nació el 29 de octubre de 1979 en el municipio de Alejandría, en el departamento de Antioquia en Colombia. Tenía 45 años.

Obtuvo una licenciatura en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia, en 2006.

Siguió sus estudios teológicos en la Universidad Intercontinental en Ciudad de México (2007-2009), Holy Apostles College and Seminary en Cromwell, Connecticut (2011-2012), y Mount St. Mary's Seminary en Emmitsburg, Maryland (2012-2013).

Antes de unirse a la Diócesis de Paterson como seminarista en enero de 2011, dedicó casi tres años a la labor misionera en Medellín y otros tres años en Ciudad de México. También atendió a migrantes hispanos en Alabama y Nueva Jersey.

Fue ordenado sacerdote el 25 de marzo de 2013, en la parroquia San Felipe Apóstol en Clifton, Nueva Jersey.

Tras su ordenación, sirvió en las comunidades parroquiales de la Catedral de San Juan Bautista en Paterson, la parroquia Santa María de la Asunción en Passaic, Nueva Jersey, la parroquia San Nicolás, también en Passaic, y la parroquia Sagrado Corazón y Santo Rosario en Dover, Nueva Jersey, antes de ser nombrado párroco de San Esteban en Paterson.

Falleció el 27 de agosto de 2025.