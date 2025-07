El P. Antonio María Domenech, sacerdote de la Diócesis de Cuenca (España) reflexiona sobre el reciente suicidio del presbítero italiano Matteo Balzano dese su experiencia en acompañar a personas con inclinaciones autolíticas.

En una reciente entrevista concedida a EWTN Noticias en relación al desgraciado caso, el P. Domenech subrayó en primer lugar, sobre los presbíteros y el suicidio: “Estamos sujetos a las mismas enfermedades que el resto de los mortales. Y normalmente los suicidios vienen precedidos por situaciones de depresión anímica grave, que de la misma manera lo puede contraer cualquier persona, pues nosotros también”.

Preguntado por cómo la comunidad parroquial podría detectar una situación de peligro psicológico del sacerdote, el P. Domenech explica que “cada uno es responsable de sus actos y con toda la delicadeza del mundo tenemos que decir que no vamos a juzgar este acto en concreto, pero tampoco por eso tenemos que juzgar al resto de personas que estaban a su alrededor y no lo han podido detectar”.

“Normalmente las decisiones de ese calibre vienen provocadas por una confluencia de cosas que pueden influir, pero que no suele ser la soledad en sí” la única causa, añadió el presbítero, antes de apuntar a la necesidad de “tener más coraje para reconocer nuestros errores y pedir ayuda, pero sobre todo pensar que todas las actividades de nuestra vida sacerdotal las lleva a cabo Jesucristo en nosotros”.

“El conocimiento de la propia limitación es un don de Dios”

Para capear las situaciones que puedan llevar a un sacerdote a plantearse el suicidio, el P. Domenech ofreció un consejo de su padre: “El conocimiento de la propia limitación es un don de Dios”.

“A veces no somos capaces de hacer algo, pero no nos hemos dado cuenta y entonces tenemos que decirlo con sencillez y ya está: ‘Yo esto no lo sé hacer’ o ‘necesito ayuda’ o ‘esto es muy complicado’”, argumentó el presbítero.

Al mismo tiempo, el P. Domenech incidió en la necesidad de afrontar con realismo la situación pastoral: “Conozco sacerdotes que dicen: ‘Yo solo quiero la pastoral con jóvenes’. Y tú piensas: ‘Sí, claro, yo también, ¡qué divertido!, pero en tu pueblo no hay jóvenes’. O gente que dice: ‘Me gustaría estudiar cualquier carrera, a lo mejor liturgia’. Pero vives a 300 kilómetros de la facultad y tu pastoral no te permite ir y volver. Y no tenemos sacerdotes para que tú dediques dos años a estudiar”.

El presbítero lamentó que “crece el número de personas que no son conscientes de la realidad en que viven” o que “creen que la vida es más sencilla de lo que en realidad es”. Sin embargo, apuntó que muchos problemas se podrían solucionar “sabiendo que es Dios el que obra en nosotros y que, si confiamos en la Providencia, sabiendo esperar en el año de la esperanza, no solo lo que va a venir, sino lo que Dios tiene dispuesto para mí en este momento”.

La importancia de forjar amistad con los sacerdotes

Preguntado por cómo puede el clero diocesano o la comunidad parroquial estar más atento para ofrecer una ayuda más eficaz en estos casos, el P. Domenech abogó por fomentar “el quedar con sacerdotes, llamarlos a menudo, abrir la posibilidad de entablar confianza mutua, o sea, explicando lo que a mí me cuesta y escuchando lo que le cuesta al otro”.

“Lo que ocurre es que, dice mi obispo, que a nadie se le puede obligar a tener amigos”, recordó el presbítero, quien explicó que “la amistad sacerdotal debe surgir, pero tú no puedes empeñarte en que surja”.

Por otro lado, expuso que “tener verdaderos amigos, aunque no sean sacerdotes, puede ayudar mucho a detectar heridas del pasado, situaciones que no se han resuelto, cosas que sobran de tu vida”.

Por último, el P. Domenech animó a elevar una oración por el P. Balzano y a “cuidar ese trato de intimidad con Jesucristo, que seguimos a una persona y somos amigos de una persona, no de una idea o de un libro. Es muy importante el tiempo que dedico a estar con el Señor”.