La isla de Tarsín, situada al oeste de Sudán, fue completamente arrasada por un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias. Al menos mil personas murieron sepultadas y aún hay personas desaparecidas.

En medio de la tercera guerra civil en la historia del país, el grupo rebelde Movimiento de Liberación de Sudán (SLM) informó sobre esta devastadora tragedia, ocurrida el pasado domingo.

En un telegrama de condolencias dirigido este martes a Mons. Yunan Tombe Trille Kuku Andali, Obispo de El-Obeid, y firmado por el Cardenal Pietro Parolin, el Papa León XIV expresó su profunda tristeza al conocer lo ocurrido en esta aldea de la región central de Darfur.

El Pontífice también transmitió su cercanía espiritual a todos los afectados y aseguró sus oraciones especialmente por “el descanso eterno de los fallecidos, por quienes lloran su pérdida y por el rescate de las muchas personas aún desaparecidas”.

También dirigió palabras de aliento a las autoridades civiles y al personal de emergencia en sus continuos esfuerzos de ayuda. Por último, invocó sobre la nación “las bendiciones divinas de consuelo y fortaleza”.

Desde el 15 de abril de 2023, en Sudán se desataron enfrentamientos armados entre el ejército, comandado por el presidente Abdel Fattah al-Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo irregular dirigido por Mohammed “Hemedti” Hamdan Dagalo, el vicepresidente del país.

Ambos bandos depusieron en conjunto al régimen de transición, establecido después del derrocamiento del dictador Omar al-Bashir en 2019. Una vez logrado su objetivo, el ejército sudanés y las FAR se enfrentaron por el control de las riquezas del país, especialmente el oro y el petróleo.